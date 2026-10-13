Sarı tavukla beyaz tavuk arasındaki farkın sırrı çözüldü

Marketlerde tavuk reyonuna baktığınızda muhtemelen sizin de dikkatinizi çekmiştir: Biri bembeyaz dururken diğeri neredeyse sapsarıdır. Pek çoğumuz sarı renkli tavuğu görünce hiç düşünmeden "İşte bu kesin doğal köy tavuğu" diyerek sepete atarız. Ancak uzmanlara göre tavuğun deri rengi sandığımız kadar güvenilir bir kimlik kartı değil.

İşte marketteki o sarı ve beyaz tavukların arkasındaki gerçek...

RENGİN SIRRI KÖYDE DEĞİL YEMLİKTE GİZLİ

Tavuk derisindeki o sarı rengin temel sebebi, yemin içinde bulunan karotenoid adlı doğal pigmentlerdir. Mısır, yonca ve kadife çiçeği gibi pigment bakımından zengin yemlerle beslenen tavukların derisinde ve yağ dokusunda daha fazla sarı renk birikir. Yani reyonlarda gördüğümüz o iştah açıcı sarılık, tavuğun köyde özgürce dolaştığını değil; sadece tabağına konan yemin içeriğini gösterir.

ÜRETİCİLER TÜKETİCİ AKLINI OKUYOR

İş sadece yemle de sınırlı kalmıyor. Genetik faktörler de işin içine giriyor; bazı tavuk ırkları bu pigmentleri derisinde kolayca depolarken, bazıları vücudunda parçalayarak beyaz kalır. Üreticiler ise tüketicilerin "Sarı tavuk doğaldır" algısını iyi bildiklerinden, yem karışımlarını özel olarak ayarlayarak daha sarı görünen tavuklar yetiştirebilirler.

"Sarı deri" algısı hakkında açıklamalarda bulunan ABD Tarım Bakanlığı (USDA), tavuk derisinin renginin besin değeri, lezzet, yumuşaklık veya yağ miktarı için kesinlikle bir ölçüt olmadığını vurguluyor.

Aynı şekilde yanındaki beyaz tavuk da kalitesiz anlamına gelmiyor. Çiğ tavukların doğal rengi, maviye çalan beyazdan sarıya kadar çok geniş bir yelpazede değişebilir.