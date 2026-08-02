Rekor kırmasına sayılı adımlar kaldı: Tam 146 insan yaşına denk geliyor!

İngiltere'nin Greater Manchester bölgesinde yaşayan 31 yaşındaki Millie, evcil kediler arasında son derece nadir görülen yaşıyla Guinness Dünya Rekorları'na girmeye hazırlanıyor. Yaklaşık 146 insan yaşına denk geldiği belirtilen kedinin uzun ömrü kadar beslenme düzeni ve yaşam alışkanlıkları da ilgi çekiyor.

31 YAŞINA ULAŞTI, GUİNNESS İÇİN BELGE TOPLANIYOR

Millie, 2026 yılında 31 yaşına girdi. Sahibi Leslie Greenhough, kedisinin dünyanın en yaşlı kedileri arasına girebilmesi için Guinness Dünya Rekorları'na başvuru hazırlığında.

Ancak Guinness'in resmi tanıma yapabilmesi için Millie'nin yaşını doğrulayacak resmi belgelerin sunulması gerekiyor. Leslie Greenhough, gerekli kayıtları toplamaya devam ediyor.

KARİDES, SOMON VE TAVUKLA BESLENİYOR

Millie'nin beslenme düzeni de dikkat çekiyor. Sahibi Leslie Greenhough'un verdiği bilgiye göre kedi ağırlıklı olarak taze karides, somon ve tavuk tüketiyor.

Su konusunda da yıllardır değişmeyen bir alışkanlığı bulunuyor. Yaklaşık 10 yıl önce bölgedeki inşaat çalışmaları nedeniyle musluk suyunun kirlenmesi üzerine marka maden suyu verilmeye başlandı. Sorun ortadan kalkmasına rağmen sahibi bu alışkanlığı sürdürdü ve maden suyu Millie'nin günlük rutininin bir parçası haline geldi.

SICAK HAVALARDA VANTİLATÖR VE BUZ KÜPLERİ KULLANILIYOR

Yüksek sıcaklıklarda Millie için özel önlemler alınıyor. En sıcak günlerde evde iki vantilatör çalıştırılıyor, su kabına ise buz küpleri ekleniyor. Sahibi, bu uygulamaların kedinin rahat etmesi açısından önemli olduğunu belirtiyor.

YILLARDIR EVDEN ÇIKMIYOR

Millie, geçmişte mahalledeki diğer kedilerin saldırılarına maruz kaldıktan sonra evde yaşamaya alıştı. Utangaç karakteri nedeniyle zamanla dışarı çıkmamaya başlayan kedinin, korunaklı yaşamının kazalara ve dış tehditlere maruz kalmasını azalttığı ifade ediliyor.

Leslie Greenhough da düzenli bakım, beslenme ve güvenli yaşam koşullarının Millie'nin uzun ömründe etkili olduğunu düşünüyor.

HİKAYESİ 1995 YILINDA BAŞLADI

Millie, 1995 yılında Leslie Greenhough'un eşi Paula Greenhough tarafından yavru kedi olarak sahiplenildi. O döneme ait yaklaşık üç aylıkken çekilmiş bir fotoğraf, bugün yaşını kanıtlamak için kullanılan en önemli belgelerden biri olarak gösteriliyor.

EŞİNİN ÖLÜMÜNÜN ARDINDAN İŞTAHINI KAYBETTİ

Millie'nin yaşamındaki en büyük değişimlerden biri 2020 yılında Paula Greenhough'un hayatını kaybetmesiyle yaşandı. Leslie Greenhough, kedisinin bu süreçte iştahını kaybettiğini ve eşinin yokluğunu hissettiğini düşündüğünü söyledi.

RESMİ TANINMANIN ÖNÜNDEKİ EN BÜYÜK ENGEL BELGELER

Millie'nin Guinness Dünya Rekorları tarafından resmen tanınabilmesi için yaşını doğrulayan resmi belgelerin sunulması gerekiyor. Leslie Greenhough'un elinde eski fotoğraflar bulunsa da Guinness, rekoru onaylamadan önce resmi kanıt talep ediyor.

Bu nedenle Millie henüz dünyanın en yaşlı kedisi unvanını resmi olarak taşımıyor.

FLOSSİE VE CREME PUFF İLE KARŞILAŞTIRILIYOR

Clickpetroleoegas'ın haberine göre, Millie'nin yaşı doğrulanırsa, yaklaşık 30 yaşına ulaşarak Guinness tarafından dünyanın en yaşlı yaşayan kedisi olarak tanınan İngiliz kedi Flossie'yi geride bırakabilecek.

Buna karşın tüm zamanların en yaşlı kedisi unvanı hala ABD'de yaşayan Creme Puff'a ait. Guinness Dünya Rekorları'na göre Creme Puff, 3 Ağustos 1967'de doğdu ve 6 Ağustos 2005'te öldü. Toplam 38 yıl 3 gün yaşayan kedi, bu alandaki tarihi rekoru elinde bulunduruyor.

Millie'nin bu rekoru kırabilmesi için ise birkaç yıl daha yaşaması gerekiyor.

GUİNNESS İÇİN SÜREÇ DEVAM EDİYOR

Leslie Greenhough, Millie'nin yaşını kanıtlayacak belgeleri toplamayı sürdürürken, 31 yaşındaki kedi Greater Manchester'daki evinde günlük rutinine devam ediyor.

Karides, somon, tavuk, Buxton marka maden suyu, sıcak havalarda vantilatör ve buz küpleriyle sürdürülen yaşamı, Millie'yi dünyanın en dikkat çeken uzun ömürlü evcil kedilerinden biri haline getiriyor.