6 katlı binada nefes kesen kurtarma! Kediyi ütü masasıyla indirdiler

Kars'ta 6 katlı bir binanın çatısında mahsur kalan kedi, çevredeki vatandaşların dikkati sayesinde kurtarıldı. Evlerinin penceresinden çatıya uzatılan ütü masasıyla yapılan müdahale sonucu kedi bulunduğu yerden indirildi.

ÇATIDA MAHSUR KALAN KEDİYİ FARK ETTİLER

Olay, Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. 6 katlı binanın çatısında mahsur kalan kediyi fark eden Ayşe Gürbüz ile arkadaşları Tuğçe Duman ve Meryem Yılmaz, hayvanı kurtarmak için harekete geçti.

ÜTÜ MASASINI ÇATIYA UZATTILAR

Kediye zarar vermeden ulaşmak isteyen Gürbüz ve arkadaşları, evlerinin penceresinden ütü masasını çatıya uzattı. Dikkatli bir çalışmanın ardından kedi bulunduğu yerden alınarak sağ salim aşağı indirildi.

KORUMA ALTINA ALINDI

Ütü masası yardımıyla kurtarılan kedi, Ayşe Gürbüz tarafından koruma altına alındı. O anlar çevrede bulunanların da dikkatini çekti.

SOSYAL MEDYADA FARKLI YORUMLAR YAPILDI

Kurtarma anlarının sosyal medyada paylaşılmasının ardından bazı kullanıcılar, vatandaşların kediyi kurtarmak için gösterdiği çabayı takdir etti. Bazı kullanıcılar ise 6 katlı binanın çatısında gerçekleştirilen müdahalenin risk taşıdığına dikkat çekerek, bu tür durumlarda itfaiye ekiplerine haber verilmesinin daha güvenli olacağını söyledi. (AA)