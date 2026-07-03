Paraya acımadılar, 35 milyar dolar gözden çıkarıldı!

Avustralya, çölünün güçlü güneşini Asya için temiz enerjiye dönüştürmeyi hedefliyor. Plan fütüristik görünse de resmi aşamalara çoktan ulaşıyor. Sun Cable'ın yürüttüğü, tahmini 35 milyar dolar değerindeki Avustralya-Asya PowerLink projesinden bahsediyoruz.

Fikir basit, uygulaması zor. Avustralya'nın Kuzey Bölgesi'ndeki Powell Creek'e devasa bir güneş enerjisi santrali kuruluyor. Elektrik önce Darwin'e taşınıyor, ardından 4.300 kilometrelik denizaltı kablosuyla Singapur'a ulaşıyor.

ÇÖLÜN ORTASINDAN OKYANUSUN ALTINA: 35 MİLYAR DOLARLIK ÇILGIN PROJE GERÇEK OLUYOR

Singapur'un bilinen bir sorunu var. Ülke küçük, kentleşmiş ve büyük güneş enerjisi parkları için çok az alana sahip. Üstelik elektriğinin yüzde 90'ından fazlası hala doğal gaza bağımlı. Bu yüzden Avustralya'dan güneş enerjisi ithal etmek stratejik bir çözüm olarak görünüyor. Singapur böylece elektrik matrisini çeşitlendirip emisyonlarını azaltabilir.

22 Ekim 2024'te önemli bir adım atıldı. Singapur Enerji Piyasası Kurumu, Avustralya'dan 1,75 GW yenilenebilir elektrik ithalatına şartlı onay verdi. Ticari işletmenin 2035'ten sonra başlaması planlanıyor.

DÜNYANIN EN UZUN KABLOSU GELİYOR

Projenin kalbi, güneş ışınlarının yoğun geldiği Powell Creek'te yer alıyor. Sun Cable burada büyük ölçekte elektrik üretmeyi amaçlıyor. Enerji, uzun mesafede daha az kayıp yaşatan yüksek gerilim doğru akım (HVDC) teknolojisiyle havai bir hat üzerinden taşınıyor.

Darwin'e ulaşan elektrik denizaltı sistemine giriyor, Endonezya sularından geçerek Singapur'a varıyor. Proje ayrıca büyük ölçekli bataryalar içeriyor. Bu bataryalar, güneş üretimi olmadığı zamanlarda arzı istikrara kavuşturuyor.

REKOR KIRACAK BİR KABLO

Bu büyüklükte hiçbir denizaltı elektrik kablosu bugüne kadar hizmete girmedi. Yaklaşık 4.300 kilometrelik sistem, dünyanın en büyük denizaltı enerji kablosu olacak. Mühendislik, maliyet ve uygulanabilirlik hâlâ belirleyici noktalar.

Reuters'e göre bu onay, Sun Cable'ın geliştirme sürecinde bir sonraki aşamaya geçmesini sağlıyor. Ancak proje hâlâ lisanslara, anlaşmalara ve ticari kararlara bağlı.

ZAMAN ÇİZELGESİ NETLEŞİYOR

Sun Cable daha önce yatırımcılar arasında anlaşmazlıklar ve uygulanabilirlik şüpheleriyle karşı karşıya kalmıştı. Buna rağmen proje, iş adamı Mike Cannon-Brookes'la bağlantılı bir yapı altında yeniden başladı.

Reuters ve Sun Cable'a göre nihai yatırım kararının 2027 yılına kadar verilmesi bekleniyor. Singapur'a enerji ihracatından önce Darwin'e elektrik sağlanması planlanıyor.

Proje ilerlerse Avustralya, temiz enerji için yeni bir küresel rota açabilir. Kömür ya da gaz satmak yerine güneş enerjisinden elde edilen elektriği doğrudan komşu ülkelere ihraç edebilir.