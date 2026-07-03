Maliyetler çakıldı, süreler eridi: İnşaat sektöründe bir dönem bitiyor!

Brezilyalı bir girişim şirketi olan Umbloco, geri dönüştürülmüş plastikten modüler tuğlalar üreterek inşaat sektöründe resmen ezber bozdu. Bizim küçüklükten bildiğimiz Lego bloklarından ilham alan bu sistem, hem inşaat maliyetlerini yüzde 40'a kadar düşürüyor hem de şantiye sürelerini yüzde 90 gibi inanılmaz bir oranda hızlandırıyor.

Şirketin arkasında 33 yaşındaki Lucas Lopes ve ortağı Fabio Iori var. Aslında her şey Lucas'ın üniversitedeki bitirme teziyle başlamış. Ülkesi Brezilya’nın plastik atıklarının sadece yüzde 1,2'sini geri dönüştürebildiğini görünce canı sıkılmış ve bu işin üzerine gitmiş.

Ailesinin inşaat geçmişinden de feyzalarak bu fikri geliştirmiş, 2021'de yanına Fabio'yu da almış. İki yıl boyunca laboratuvarlarda, enstitülerde (IPT ve Sebrae destekleriyle) bu tuğlaları test edip sağlamlaştırmışlar ve en nihayetinde 2023 yılında şirketi resmen kurmuşlar.

HER ŞEY BİR ÖĞRENCİNİN CANININ SIKILMASIYLA BAŞLADI!

Girişim o kadar hızlı büyümüş ki, bugüne kadar 100 tondan fazla plastik atığı çöpe gitmekten kurtarmışlar. Havaianas, Fini, Chili Beans gibi dev markalar için 50'ye yakın özel proje üretmişler.

Hatta 2024 yılında Moreco adında bir holding şirketin yüzde 30 hissesini satın almasıyla işler iyice büyümüş, fuarlara katılmışlar ve şimdi gözü Avrupa pazarına dikmiş durumdalar.

ÇÖPTEN ÇIKAN FİKİR DÜNYAYI SALLIYOR: 100 TON ATIK YOK EDİLDİ

İşin en güzel yanı da markalarla kurdukları "kazan-kazan" döngüsü. Mesela En İyi Açaí adlı gıda zinciri, boş ürün kaplarını çöpe atmak yerine Umbloco'ya gönderiyor. Şirket de bu plastikleri eritip, o markanın yeni franchise mağazalarının duvar parçaları haline getiriyor. Ya da 2025'teki Web Summit Rio'da 3 Corações markasıyla yaptıkları iş gibi; kahve kapsüllerindeki alüminyum ve plastiği ayırıp, o kahve kapsüllerinden bildiğiniz duvar tuğlası üretiyorlar.

BOŞ KAHVE KAPSÜLÜNDEN DUVAR YAPMAK MI?

Peki bu süreç nasıl işliyor? Toplayıcı kooperatiflerden gelen plastikler, São Paulo'daki iki farklı fabrikada hayat buluyor. İlk önce Bragança Paulista'daki tesiste plastikler güzelce ayıklanıyor ve içine özel kimyasal katkılar ekleniyor.

Ardından bu karışım Santo André'deki diğer fabrikaya taşınıyor ve orada yüksek basınçlı makinelerle enjekte edilerek bildiğimiz birbirine kenetlenen tuğla formunu alıyor.

HARÇ YOK, ÇİMENTO YOK, SADECE LEGO GİBİ DİZİYORSUN

İş şantiyeye geldiğinde ise her şey çok pratik. İşçiler tuğlaları harç veya çimento kullanmadan, tıpkı oyuncak gibi üst üste dizerek duvarı örüyor. Tuğlaların içi boş olduğu için elektrik ve su borularını içinden geçirmek çocuk oyuncağı. "Peki bu duvar yıkılmaz mı?" derseniz, iç tarafa yerleştirilen metal çerçeve iskelet sayesinde bina taş gibi sağlam ve güvenli oluyor.

Lucas Lopes bu teknolojiyi geliştirirken hep fiyatın uygun olmasına dikkat ettiklerini söylüyor. "İnsanların satın alamayacağı kadar pahalı ama muhteşem bir çözüm üretmenin hiçbir anlamı yok" diyerek asıl amaçlarının bu çevreci teknolojiyi herkes için ulaşılabilir kılmak olduğunu belirtiyor.