Ortası bomboş ama ayakta! Tam 1.024 çelik panelle inşa edildi!

Dubai'de inşa edilen Gelecek Müzesi (Museum of the Future), alışılmış gökdelen anlayışını tamamen değiştiriyor. 77 metre yüksekliğindeki halka formundaki yapı, ortasındaki dev boşluk, 1.024 robot üretimi çelik paneli ve geceleri ışık saçan Arapça kaligrafisiyle dünyanın en dikkat çeken mimari yapılarından biri olarak öne çıkıyor.

DUBAİ'DE GÖREN DÖNÜP BİR DAHA BAKIYOR

Dubai'nin Şeyh Zayed Yolu üzerinde yükselen Gelecek Müzesi, klasik dikdörtgen gökdelenlerden tamamen farklı bir tasarıma sahip.

Yapı, merkezinde dev bir boşluk bulunan halka formuyla inşa edildi. Bu boşluk yalnızca estetik bir tercih değil; mimari tasarımın en önemli parçalarından biri olarak geleceği simgeliyor.

77 METRELİK DEV HALKA ÜÇ FARKLI ANLAM TAŞIYOR

Müze üç temel sembol üzerine tasarlandı. Yeşil tepe dünyayı, metal halka insanlığın yenilik üretme gücünü, ortadaki boşluk ise henüz keşfedilmemiş geleceği temsil ediyor.

BU BİNA NORMAL YÖNTEMLERLE İNŞA EDİLMEDİ

Merkezindeki dev açıklık nedeniyle mühendisler alışılmış yapı sistemlerini kullanamadı. Yükleri dağıtabilmek için binanın tamamını saran çapraz çelik taşıyıcı sistem geliştirildi. Böylece halka formundaki yapı, dev boşluğa rağmen güvenli şekilde ayakta durabiliyor.

DIŞ CEPHESİNDE TAM 1.024 FARKLI ÇELİK PANEL KULLANILDI

Müzenin 17 bin 600 metrekarelik dış cephesi birbirinin aynısı olmayan 1.024 paslanmaz çelik panelden oluşuyor.

Her panel, robot destekli üretimle binanın eğrisine özel olarak üretildi. Bu sayede yapı tek parça metalden yapılmış izlenimi veriyor.

GECE OLUNCA BİNANIN ÜZERİNDEKİ YAZILAR IŞIK SAÇIYOR

Clickpetroleoegas'ın haberine göre, binanın en dikkat çekici özelliklerinden biri de cephesini kaplayan Arapça kaligrafiler. Birleşik Arap Emirlikleri sanatçısı Mattar bin Lahej tarafından hazırlanan yazılar, Şeyh Muhammed bin Raşid El Maktum'un gelecek ve inovasyon üzerine sözlerinden oluşuyor.

Bu yazılar sadece süsleme değil; aynı zamanda doğal ışığın içeri girmesini sağlayan pencere görevi görüyor. Gece olduğunda ise içeriden aydınlanarak binanın tamamını ışıklı hat yazılarına dönüştürüyor.

MİMARLAR BİNAYI ÖNCE DİJİTAL ORTAMDA İNŞA ETTİ

Bu sıra dışı yapı, BIM (Yapı Bilgi Modellemesi) teknolojisi kullanılarak tasarlandı. Mimarlar ve mühendisler, binanın tüm eğrilerini, çelik panellerini ve taşıyıcı sistemlerini dijital ortamda hesaplayarak üretim sürecini yönetti.

ÇELİK HALKA YEŞİL BİR TEPENİN ÜZERİNE OTURUYOR

Müze doğrudan zemin üzerine değil, yapay olarak oluşturulan yeşil bir tepenin üzerine inşa edildi. Bu tasarım hem yapıyı daha etkileyici gösteriyor hem de doğa ile teknolojiyi aynı projede buluşturuyor.

İÇ MEKANI DA DIŞ GÖRÜNÜŞÜ KADAR SIRA DIŞI

Binada beş ana sergi katı, etkinlik alanları, oditoryum ve geniş bir atriyum bulunuyor. İç mekândaki koridorlar, duvarlar ve tavanlar dışarıdaki halka formunu takip ediyor. Ortadaki dev boşluk ise katların çevresinde farklı bir dolaşım deneyimi oluşturuyor.

ENERJİSİNİN ÖNEMLİ BÖLÜMÜ GÜNEŞTEN GELİYOR

2022 yılında açılan Gelecek Müzesi, LEED Platin çevre sertifikasına sahip. Yakındaki güneş enerjisi tesislerinden yılda yaklaşık 4 bin megavat saat enerji alıyor. Kullanılan enerjinin yaklaşık yüzde 30'u güneşten sağlanırken, tesis bünyesindeki sistemlerle atık suyun yüzde 70'e kadarı geri dönüştürülüyor.

77 METREYLE REKOR KIRMIYOR AMA DÜNYANIN EN DİKKAT ÇEKEN YAPILARI ARASINDA

Dubai'nin en yüksek binası olmasa da Gelecek Müzesi, mimarisi sayesinde dünyanın en sıra dışı yapıları arasında gösteriliyor.

Yaklaşık 30 bin 548 metrekarelik alana yayılan yapı; merkezindeki dev boşluğu, robot üretimi çelik cephesi ve geceleri ışık saçan kaligrafileriyle Dubai'nin yeni simgelerinden biri haline geldi.