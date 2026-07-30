Tam 25 yıl yılmadı! Dağın zirvesine tek başına dev bir kale inşa ediyor

ABD'nin New Hampshire eyaletindeki dağlarda yükselen sıra dışı bir yapı, 25 yıldır devam eden inşaatıyla dikkat çekiyor. Daha önce hiç ev tasarlamayan ya da inşa etmeyen yazılım girişimcisi Lance Keene, yaklaşık 697 metrekarelik dev bir kaleyi granit bir dağın üzerine adım adım inşa etmeyi sürdürüyor.

ÖNCE BİLGİSAYARDA ÇİZDİ, SONRA GERÇEĞE DÖNÜŞTÜRDÜ

Keene, kale projesine başlamadan önce herhangi bir mimarlık ya da inşaat deneyimine sahip olmadığını belirtiyor. Yapının ilk tasarımını bir bilgisayar programı üzerinde hazırlayan girişimci, daha sonra projeyi bir yapı mühendisine inceleterek teknik kontrollerin yapılmasını sağladı.

Mühendislik değerlendirmelerinin ardından temeller, taşıyıcı sistemler ve duvarlar güvenlik açısından uygun hale getirildi. Elektrik ve sıhhi tesisat gibi uzmanlık gerektiren bölümlerde ise profesyonel ekiplerden destek alındı.

HER TAŞI MÜCADELEYLE ÇIKTI

Clickpetroleoegas'ın haberine göre, inşaat alanı, vadiden yaklaşık 183 metre yüksekte, yalnızca özel ve dolambaçlı bir yolla ulaşılabilen granit bir yamaçta bulunuyor. Beton, çelik ve diğer yapı malzemelerinin şantiyeye ulaştırılması bu nedenle oldukça güçleşiyor.

2025 yılında üst katın beton dökümüne geçilmeden önce kalıplar hazırlandı, çelik donatılar yerleştirildi ve beton pompasıyla ulaşılması zor noktalara beton taşındı. Bu çalışmalar sırasında Lance Keene'nin yanı sıra profesyonel ekipler de görev aldı.

KAYALARI DELİP TEMEL ATTI

Kale, düz bir arazi yerine granit kayalık üzerine inşa edildiği için özel mühendislik çözümleri kullanıldı. Yapının dağa güvenli şekilde sabitlenebilmesi amacıyla granit içerisine çelik ankrajlar yerleştirildi.

Duvarlarda ise yalıtımlı beton kalıp sistemi tercih edildi. Çelik donatı ve betonla doldurulan bu sistem, hem taşıyıcılığı artırıyor hem de yapının ısı yalıtımına katkı sağlıyor.

KAR VE FIRTINA BİLE DURDURAMADI

Dağdaki sert hava koşulları inşaat süresinin uzamasındaki en önemli etkenlerden biri olarak gösteriliyor. Bölgede yılın yalnızca belirli dönemlerinde çalışma yapılabiliyor.

Yoğun kar yağışı, kuvvetli rüzgar ve ulaşım zorlukları nedeniyle her sezon tamamlanan bölümler korunuyor, çalışmalar ise hava koşullarının elverişli olduğu dönemlerde yeniden başlıyor.

ENERJİSİNİ GÜNEŞ VE RÜZGARDAN ALACAK

Proje kapsamında kalenin gelecekte güneş panelleri, rüzgar türbini, bataryalar, güneş enerjili ısıtma sistemi ve jeotermal ısı pompasıyla desteklenmesi planlanıyor.

Ancak bu sistemlerin henüz tam olarak faaliyete geçmediği, enerji altyapısının halen planlama ve kurulum sürecinde olduğu belirtiliyor.

25 YILLIK HAYAL HALA TAMAMLANMADI

Yaklaşık 697 metrekare büyüklüğündeki kale, 2025 itibarıyla üst kat betonunun dökülmesiyle yeni bir aşamaya geçti. 25 sezondur devam eden proje, zorlu arazi şartları, iklim koşulları ve lojistik engeller nedeniyle halen tamamlanmış değil. Buna rağmen Lance Keene, New Hampshire dağlarının zirvesindeki kale hayalini adım adım gerçeğe dönüştürmeyi sürdürüyor.