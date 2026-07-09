Okyanusun ortasında hayalet tekne buldular: İçinden mumya çıktı

Denizde yapılan sıra dışı bir keşif, 26 Şubat 2016'da dünya çapında büyük bir yankı uyandırdı. Filipinler'deki Mindanao Adası kıyılarından yaklaşık 65 kilometre açıkta, gökyüzünün açık ve denizin sakin olduğu bir günde balıkçılar tarafından terk edilmiş bir yelkenli tekne fark edildi.

Sayo adlı bu teknenin direği kırılmıştı, gövdesi hasar görmüştü ve bir kısmı su almış halde akıntıyla sürükleniyordu. Ancak balıkçıları şoke eden asıl büyük gizem, hasarlı teknenin kabininin içinde saklıydı.

BALIKÇILARIN GÖZLERİNE İNANAMADIĞI AN: KABİNDEKİ KORKUNÇ KEŞİF

Filipinler'in Barobo şehrinde yaşayan 23 yaşındaki balıkçı Christopher Rivas ve arkadaşı, avlandıkları sırada uzaktan garip durumda olan bir yelkenliyi radarlarına aldı.

Ana direği kırılmış ve gövdesi su almış gemide neler olduğunu kontrol etmek için tekneden içeri giren Rivas, kabinin içinde oturur halde duran mumyalanmış bir erkek cesediyle karşılaştı. Deniz ortamına uzun süre maruz kalan yattaki dağınık belgeleri inceleyen yetkililer, bu kişinin 59 yaşındaki Alman denizci Manfred Fritz Bajorat olduğunu tespit etti.

Yalnız başına can veren denizcinin ve teknenin görüntüsü hızla uluslararası bir ilgi odağı haline geldi.

SOSYAL MEDYAYI SALLAYAN ŞÜPHELERİ VE GİZEMLİ SENARYOLARI TAMAMEN BİTİREN O RAPOR

Korkunç keşfin ardından Filipinli yetkililere derhal haber verildi. Cesedin tamamen mumyalaşmış ürpertici görüntüsü, ilk etapta ölümün arkasında bir suç olabileceği şüphelerini doğurdu. Filipinler Ulusal Polisi, herhangi bir suç olasılığını dışlamadan önce otopsi raporunu bekledi.

Filipinler Ulusal Polisi sözcüsü Başkomiser Wilben Mayor tarafından yapılan açıklamaya göre, yapılan tıbbi muayeneler sonucunda Alman denizci Manfred Fritz Bajorat'ın akut miyokard enfarktüsünden (kalp krizi) öldüğü anlaşıldı. Uzmanların ilk tahminlerine göre Bajorat, balıkçılar tarafından bulunmadan yaklaşık yedi gün önce hayatını kaybetmişti ve olayda hiçbir suç belirtisine rastlanmadı.

SADECE 7 GÜNDE YAŞANAN DOĞAL MUMYALAŞMA VE ADLİ TIP UZMANLARININ BİLE DUDAĞINI UÇUKLATAN GERÇEK

Ölümün üzerinden sadece bir hafta geçmesine rağmen cesedin nasıl bu hale geldiği dünya çapında büyük bir merak konusu oldu. Gizemin şifresini ise adli tıp uzmanları çözdü. Barts ve Londra Tıp ve Diş Hekimliği Okulu'nda adli patolog ve profesör olan Peter Vanezis, kabin içindeki aşırı koşullara dikkat çekti.

Vanezis; okyanustaki yoğun ısının, yüksek tuz oranının ve teknenin içindeki hava sirkülasyonunun bir araya gelerek doğal bir mumyalama sürecini başlattığını ve cesedi çürümekten koruduğunu belirtti.

Sayo isimli yatın içinde yalnız başına gerçekleşen bu trajik ölüm, adli tıp dünyasında terk edilmiş bir gemide kaydedilen en etkileyici ve en çok hatırlanan doğal mumyalama vakalarından biri olarak tarihe geçti.