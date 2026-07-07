Tam 415 milyon yıl önce dünyaya hükmediyordu: Önüne çıkan her şeyi çiğ çiğ yerdi!

Londra'daki Doğal Tarih Müzesi'nde 150 yılı aşkın süredir korunan ve dev bir deniz kabuklusu sanılan Praearcturus gigas (P. gigas) fosili, modern tekniklerle yeniden incelendi.

Palaeontology dergisinde yayımlanan çalışmaya göre bu canlı, aslında dünya tarihinin bilinen en büyük akrebi ve döneminin en korkulan avcılarından biri.

150 YILLIK YANILGI SONA ERDİ: DEV KABUKLU SANILIYORDU, DEV AKREP ÇIKTI,

Yaklaşık 415 milyon yıl önce günümüz İngiltere ve Galler bölgesinde yaşayan bu dev akrep, 3 metreyi aşan bir boyuta sahipti. Beyzbol sopası büyüklüğünde bir gövdeye ve masa bıçağı boyutlarında kıskaçlara sahip olan bu yırtıcı, yaşadığı dönemin en korkutucu canlısıydı.

BİR AYRINTI HER ŞEYİ DEĞİŞTİRDİ: GERÇEK KİMLİĞİNİ KISKAÇLARI ELE VERDİ

Paleobiyolog Richard Howard ve ekibi, fosili bilgisayarlı tomografi (CT) ile tarayarak gizemi çözdü:

Ters Kıskaçlar: Kabukluların aksine, canlının hareketli pençe parmağı sabit olandan uzağa yönelmişti. Bu yapı sadece akreplere özgüdür.

İkiz Fosil: Canlının göğüs kemiğindeki özel oluk, 2015'te Kanada'da bulunan Eramoscorpius brucensis adlı fosil akreple birebir eşleşti.

HEM KARADA HEM SUDA AVLANDI: DEV AKREBİN YAŞAMI ŞAŞIRTTI

Bu canlı, sürüngenlerin ve memelilerin ataları henüz sudan çıkmamışken, karada yaşamın ilk başladığı dönemde hüküm sürüyordu. Çevresinde rekabet edecek başka hiçbir büyük yırtıcı olmadığı için bu denli devasa boyutlara ulaşabilmişti.

DİNOZORLARDAN ÇOK ÖNCE ZİRVEDEYDİ: RAKİBİ YOKTU

Nehir yataklarında bulunan fosil, canlının ıstakoz benzeri yüzme kanatçıklarına sahip olduğunu gösteriyor. Uzmanlar, o dönem karada yeterli yiyecek olmadığı için dev akrebin zamanının büyük kısmını tatlı suda avlanarak geçirdiğini düşünüyor.

Bazı bilim insanları fosil eksikliğinden dolayı şüpheyle yaklaşsa da bu keşif, müze depolarındaki asırlık örneklerin bile tarihi yeniden yazabileceğini kanıtladı.