Matematikçilerin 90 yıldır ömrünü harcadığı çözülemeyen soruyu yapay zekâ 88 saatte çözdü!

OpenAI, yaklaşık 10.000 yapay zeka ajanından oluşan devasa bir sistemin, matematiğin en zorlu bulmacalarından biri olan 90 yıllık Navier-Stokes denklemlerini sadece 88 saat içinde çözmeyi başardığını duyurdu. Şirket, elde edilen bu tarihi başarıyı yapay zeka teknolojisinde bir "dönüm noktası" olarak nitelendirdi.

Milyon Dolarlık Gizem: Navier-Stokes Denklemleri

Navier-Stokes denklemleri, akışkanların (sıvı ve gazların) hareketini ve etkileşimini tanımlayan, fizikten mühendisliğe kadar pek çok alanda kullanılan temel matematiksel formüllerdir. Bir uçağın kanadındaki hava akışından hava durumu tahminlerine, otomobil tasarımından filmlerdeki su efektlerine kadar geniş bir yelpazede bu denklemlerden yararlanılır.

Ancak bu denklemlerin çözümlerinin her zaman var olduğunu ve kaotik (türbülanslı) durumlarda bile pürüzsüz kaldığını kanıtlamak, yüzyıldan uzun süredir dünyanın en büyük matematikçilerini çaresiz bırakmıştı. Bu karmaşıklığı nedeniyle problem, Mayıs 2000'de Clay Matematik Enstitüsü tarafından 7 "Milenyum Ödüllü Problem"den biri seçilmiş ve çözümüne 1 milyon dolar ödül konmuştu.

10 Bin Yapay Zeka Botu, 88 Saatlik Süreç

OpenAI, Ağustos ayı sonlarında eğitmeye başladığı ve henüz kamuoyuna açmadığı özel bir modeli bu süreçte devreye soktu. Matematiksel yetenekleri üst seviyede olan bu modeli test etmek isteyen uzmanlar, 1 Eylül'de sistemi Milenyum Problemleri üzerinde görevlendirdi.

10.000 Yapay Zeka Ajanı: Otonom çalışan binlerce bot problemi çözmek için senkronize edildi.

88 Saatlik Çalışma: 5 Eylül itibarıyla, yaklaşık 88 saatlik kesintisiz analizin ardından çözüme ulaşıldı.

Devasa Kaynak: Süreç boyunca botlar arasında 3 milyona yakın mesaj alışverişi gerçekleşti ve 130 milyar token kullanıldı.

10 Milyon Dolarlık Maliyet, 1 Milyon Dolarlık Ödül

Bu devasa operasyonun maliyeti OpenAI'nin mevcut fiyatlandırma tarifesine göre yaklaşık 10 milyon doları buldu. Şirket, Clay Matematik Enstitüsü'nün vaat ettiği 1 milyon dolarlık ödülü talep etmeyeceğini açıkladı.

Sırada İnceleme ve Onay Var

OpenAI'nin sunduğu matematiksel çözüm henüz Clay Matematik Enstitüsü ve bağımsız matematikçiler tarafından resmi olarak incelenip onaylanmadı. Doğrulanması halinde bu gelişme, sadece matematik tarihinde değil, yapay zekanın bilimsel keşiflerdeki rolünde de yeni bir çağın kapısını aralayacak.