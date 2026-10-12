Koskoca bahçeli villa 65 liraya satılığa çıkarıldı: Ama otur oturabilirsen!

İngiltere'nin Doğu Sussex bölgesindeki bir kasabada bulunan bahçeli villa, satış fiyatıyla dikkat çekiyor.

Normal şartlarda 525 bin sterlin, yani yaklaşık 34 milyon 286 bin lira değer biçilen ev, açık artırmada yalnızca 1 sterlin yani 65 liradan satışa sunulacak. Ancak bu sıra dışı fırsatın arkasında ciddi bir sorun bulunuyor: Evde şu an yaşamak yasak.

Evin zemin katında iki oturma odası, bir mutfak, antre ve tuvalet yer alıyor. Üst katta ise biri ebeveyn banyolu dört yatak odası ve ana banyo bulunuyor.

Altı yıl önce bir çift tarafından satın alınan evin, sahiplerinin hayallerindeki yuvaya dönüştürülmesi planlanıyordu. Ancak bahçede meydana gelen toprak kayması, bütün planları değiştirdi.

BAHÇEDE TOPRAK KAYMASI YAŞANDI

Şubat 2024'te evin bahçesinde büyük bir toprak kayması meydana geldi. Daha önce yüzme havuzunun da bulunduğu bahçedeki arazinin bir bölümü, dik yamaçtan yaklaşık 15 metre aşağıya kaydı.

Olayın ardından bahçe için sağlamlaştırma çalışmaları yapıldı. Evde olası hareketlilik de takip altına alındı. Yetkililerin açıklamasına göre, şu ana kadar binada herhangi bir yapısal hareket belirtisi tespit edilmedi.

Ancak tüm bunlara rağmen evin kullanılmasının önündeki engel henüz kalkmadı.

EVDE OTURMAK YASAK

The Sun'da yer alan habere göre, mülk hakkında alınan "oturulamaz" kararı hala yürürlükte bulunuyor. Bu nedenle evi satın alacak kişi, gerekli sorunlar çözülmeden evde yaşayamayacak.

Emlak Müzayedeleri sözcüsü, bahçenin sağlamlaştırıldığını ve evin hareketlilik açısından takip edildiğini belirterek mülkün mevcut durumuna ilişkin bilgi verdi.

65 LİRADAN AÇIK ARTIRMAYA ÇIKACAK

Ev, 29 Ekim'de düzenlenecek açık artırmada, 1 sterlin yani 65 lira başlangıç fiyatıyla satışa sunulacak. Mülk için asgari satış bedeli ise belirlenmedi.

Müzayedeci ve danışman olarak görev yapan Richard Worrall, evde çözülmesi gereken önemli bir sorun bulunduğunu ancak buna rağmen mülkün potansiyel taşıdığını ifade etti. Oturma yasağına neden olan durumun ileride çözüme kavuşması ve modernizasyon çalışmalarının tamamlanması halinde, alıcının çok daha yüksek değere sahip bir mülkün sahibi olabileceğini kaydetti.