Kabadayı ayakkabısı sosyete mağazasında satışa çıktı

Lüks moda devi Balenciaga, çok konuşulacak bir tasarımla adından söz ettirmeyi başardı. Markanın satışa sunduğu “kabadayı ayakkabısı” lüks mağazaların vitrinlerindeki yerini aldı.

Sosyetenin uğrak noktası olan mağazalarda satışa sunulan tasarım ayakkabı, fiyatıyla da dikkat çekti. Sosyal medyada paylaşılan ve 'kabadayı ayakkabısı' şeklinde yorumlar yapılan ayakkabının satış fiyatının 4 bin 150 Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi yani yaklaşık 54 bin TL olduğu öğrenildi.

Sivri burun ve basık topuk detaylarıyla dikkat çeken ürün, sosyal medyada paylaşılan bir videoyla gündem oldu.

MARKANIN BAŞINA Pierpaolo Piccioli GETİRİLMİŞTİ

Balenciaga, 1919 yılında İspanyol tasarımcı Cristóbal Balenciaga tarafından San Sebastián'da kurulan, günümüzde ise merkezi Paris'te bulunan dünya çapında ünlü bir lüks moda markasıdır.

2025 yılı ortalarında gerçekleşen yaratıcı yönetmen değişimiyle markanın başına ünlü İtalyan tasarımcı Pierpaolo Piccioli getirilmiştir.