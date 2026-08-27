Serkan Çayoğlu'nun tercihi olay oldu: Kolunda servet taşıyor
“Öngörü” filminin tanıtımı için kamera karşısına geçen Serkan Çayoğlu'nun saat tercihi olay oldu. Lüks saatin fiyatı dudak uçuklattı.
Serkan Çayoğlu ile Hilal Altınbilek’in başrollerini paylaştığı “Öngörü” filminin tanıtımı Beyoğlu’nda gerçekleştirildi. Tanıtımda oyuncuların açıklamaları kadar Çayoğlu’nun tarzı da dikkat çekti.
Tanıtım için şık bir kombin tercih eden Serkan Çayoğlu, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Ünlü oyuncunun aksesuar tercihi ise sosyal medyada gündem oldu.
Çayoğlu’nun bileğindeki lüks saat dikkatlerden kaçmadı. Gecce'nin haberine göre, Serkan Çayoğlu’nun tercih ettiği saatin piyasa değerinin yaklaşık 2 milyon 400 bin TL olduğu öğrenildi.
Tanıtım sırasında Serkan Çayoğlu ile uyumundan bahseden Hilal Altınbilek ise partneriyle çalışmanın kendisi için büyük bir konfor olduğunu söyledi.
Altınbilek, "Serkan benim için çok konforlu bir partnerdi. Çok berabersiniz başka şansınız yok bu tarz şeylerde. O yüzden bence birbirinizi sevmek de şart. Bence sevmeden olmuyor bu iş. Partneri sevmeden çalışmak çok zor, benim için bu şekilde." ifadelerini kullandı.
Ali Bilgin’in yönettiği “Öngörü”, Serkan Çayoğlu ve Hilal Altınbilek’in başrollerindeki performansıyla şimdiden merak konusu oldu.