Serkan Çayoğlu'nun tercihi olay oldu: Kolunda servet taşıyor

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Altınbilek, "Serkan benim için çok konforlu bir partnerdi. Çok berabersiniz başka şansınız yok bu tarz şeylerde. O yüzden bence birbirinizi sevmek de şart. Bence sevmeden olmuyor bu iş. Partneri sevmeden çalışmak çok zor, benim için bu şekilde." ifadelerini kullandı.