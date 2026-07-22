İnsanların en eski güven yöntemi ortaya çıktı! 7 milyon yıllık geçmişi var

Bilim insanlarının şempanze ve bonobolar üzerinde yaptığı araştırma, stresli olaylardan önce kurulan fiziksel temasın güveni ve işbirliğini artırdığını ortaya koydu. Dokunma, sarılma ve öpüşme gibi davranışların kökeninin milyonlarca yıl öncesine dayanabileceği belirtildi.

GERİLİMİ DE AZALTIYORLAR

Durham Üniversitesi araştırmacıları, Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile Zambiya’daki iki büyük maymun koruma alanında yaşayan şempanze ve bonoboları inceledi. Çalışmada, hayvanların yiyecek paylaşımı öncesinde yaşanabilecek gerilimi azaltmak için fiziksel teması nasıl kullandığı araştırıldı.

Bilim insanları, doğal beslenme ortamını taklit etmek amacıyla hayvanlara yer fıstığı verdi. Şempanze ve bonobolar, yiyeceğin geleceğini bildikleri beş dakikalık süre boyunca gözlemlendi. Bu sırada dokunma, sarılma ve öpüşme gibi davranışlar kayda alındı.

Araştırmada, fiziksel temas kuran hayvanların yiyeceğe daha kolay ulaştığı ve birlikte daha sakin şekilde beslendiği belirlendi. Daha hoşgörülü gruplarda ise birden fazla hayvanın art arda birbirine sarıldığı davranışlar görüldü. Araştırmacılar bu durumu “güven verme trenleri” olarak tanımladı.

Şaşırtıcı bulgulardan biri de saldırgan davranışlarıyla bilinen şempanzelerin oldukça yakın temas kurması oldu. Bazı şempanzelerin, yiyecek gelmeden önce birbirlerinin ağızlarına parmaklarını soktuğu gözlendi.

BBC Türkçe'nin haberine göre; Araştırmayı yürüten Prof. Zanna Clay, hayvanların stresli bir olaydan önce bir araya gelerek birbirlerini rahatlattığını söyledi. Clay, bu davranışı büyük bir maçtan önce futbolcuların toplanmasına benzeterek, bireysellikten çok grup dayanışmasını öne çıkaran bir tür “moral buluşması” olarak değerlendirdi.

Dr. Jake Brooker ise şempanze ve bonoboların karşılaştırılmasının sosyal davranışların evrimsel kökenleri hakkında önemli bilgiler verdiğini belirtti. Brooker’a göre sosyal temas, en eski iletişim biçimlerinden biri ve büyük olasılıkla dilden önce ortaya çıktı.

SARILMANIN 7 MİLYON GEÇMİŞİ VAR

Araştırmacılar, güven ve işbirliği kurmak için dokunmanın kullanılmasının en az 7 milyon yıllık bir geçmişe sahip olabileceğini düşünüyor. Buna göre insanların stresli bir olay öncesinde birbirine sarılması, omza dokunması veya takım hâlinde bir araya gelmesi, ortak atalardan miras kalan eski bir sosyal davranış olabilir.

Araştırma, “Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences” dergisinde yayımlandı.