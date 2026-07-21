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Halk TV Türkiye Hatay'da maymun alarmı

Hatay'da maymun alarmı

Hatay'da sokakta gezen ve bir kişiyi yaralayan maymun; Doğa Koruma, AFAD ve Büyükşehir ekiplerince yakalandı. Sağlık kontrolünden geçirilen hayvan Tarsus'a gönderilirken, kaynağının tespiti için çalışmalar sürüyor.

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Hatay'da maymun alarmı - Fotoğraf: 1
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Hatay’ın merkez Antakya ilçesine bağlı Serinyol Mahallesi’nde sokakta başıboş halde bir maymun gören yurttaşlar, durumu vakit kaybetmeden yetkililere bildirdi. İhbarın ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri bölgede çalışma başlattı.

Hatay'da maymun alarmı - Fotoğraf: 2
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Sokaktaki maymunu yakalamak için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü’nün yanı sıra Hatay Büyükşehir Belediyesi ve AFAD ekipleri de devreye girdi. Üç ayrı kurumun katıldığı ortak çalışma sonucunda yakalanan maymun, Hatay Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.

Hatay'da maymun alarmı - Fotoğraf: 3
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Yetkililerce sağlık kontrolünden geçirilen maymunun, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Tarsus Doğa Parkı’na sevk edileceği bildirildi.

Hatay'da maymun alarmı - Fotoğraf: 4
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Öte yandan, yakalanmadan önce sokakta bir kişiyi hafif şekilde yaraladığı öğrenilen maymunun yerleşim alanına ve bölgeye nasıl geldiğine, sahibinin kim olduğuna ilişkin yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.

Hatay'da maymun alarmı - Fotoğraf: 5
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Hatay AFAD
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