Hatay'da maymun alarmı

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Sokaktaki maymunu yakalamak için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü’nün yanı sıra Hatay Büyükşehir Belediyesi ve AFAD ekipleri de devreye girdi. Üç ayrı kurumun katıldığı ortak çalışma sonucunda yakalanan maymun, Hatay Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.