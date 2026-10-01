Herkesin evinde var ama kimse bilmiyor: 10 yıldır evine bedava elektrik sağlıyor!

2016 yılında eski dizüstü bilgisayar pillerini toplamaya başlayan ve internette “Glubux” adıyla bilinen bir DIY meraklısı, yıllar sonra bu pillerden oluşturduğu sistemle evinin elektrik ihtiyacını karşılamaya devam ediyor. Kullanılmayan laptop bataryalarını sökerek işe yarayan hücreleri ayıran Glubux, bu hücreleri güneş panellerinden üretilen elektriği depolamak için kullandı.

650 LAPTOP BATARYASINI TEK TEK SÖKTÜ

ABD’nin New York eyaletine bağlı Farmingdale’deki projede, 2016 yılındaki paylaşımlara göre yaklaşık 650 dizüstü bilgisayar batarya paketi açıldı. Hücreler tek tek test edildi, hasarlı olanlar ayrıldı ve kullanılabilir hücreler paralel batarya blokları halinde birleştirildi.

Çok hücreli laptop bataryaları, içlerinden yalnızca bir hücre arızalandığında tamamen çalışmayı bırakabiliyor. Ancak diğer hücreler elektrik depolamayı sürdürebiliyor. Bu nedenle kullanılmış bataryalar enerji depolama projelerinde değerlendirilebiliyor.

56 KİLOVATSAATLİK BATARYA SİSTEMİ KURDU

İkinci el teknik raporlarda sistemin 56 kilovatsaatlik depolama kapasitesine ulaştığı belirtiliyor. Ancak bu rakam bağımsız laboratuvar testleriyle doğrulanmış değil.

Daha sonraki raporlarda sistemin 24 güneş paneline ve 10 kilovatın üzerinde tepe güce ulaştığı, üretilen elektriğin ise 3 kilovoltamperlik invertör üzerinden evdeki devrelere aktarıldığı aktarılıyor.

UZMANLAR UYARIYOR: ŞAKAYA GELMEZ, EVİNİZDEN VE CANINIZDAN OLMAYIN!

Farklı yaş ve yıpranma seviyelerindeki lityum iyon hücrelerin birlikte kullanılması elektriksel dengesizliklere yol açabiliyor. Aşırı ısınma, iç hasar ve kimyasal bozulma da kısa devre ve yangın riskini artırabiliyor.

Federal güvenlik kurumları ve ABD Tüketici Ürün Güvenliği Komisyonu, lityum iyon batarya paketlerinin sökülmesine karşı uyarıyor. Futura-sciences'ın haberine göre, profesyonel enerji sistemlerinde ise hücre dengeleme, sigortalama, termal izleme ve otomatik bağlantı kesme gibi güvenlik önlemleri kullanılıyor.

YILLARDIR ÇALIŞTIĞI İDDİASI DOĞRULANMADI

Glubux’un sisteminin yıllardır sorunsuz çalıştığı yönündeki bilgiler bağımsız olarak doğrulanmış değil. Proje, atılmış laptop pillerinin yeniden kullanılabileceğini gösterse de ev tipi enerji depolama için güvenliği doğrulanmış bir model olarak kabul edilmiyor.