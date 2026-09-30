Denizden çıktı şehre girdi, yarım milyondan fazla ziyaretçi akın etti: Tam 3,5 metre

Güney Kore’nin en büyük liman kenti Busan’da yaklaşık 2 haftadır bir kanalda mahsur kalan 3,5 metrelik gri köpekbalığı, yüz binlerce kişinin ilgisini çekti. İlk kez 18 Eylül’de görülen ve “Bukangi” adı verilen köpekbalığı, sosyal medyada büyük ilgi görürken, yaklaşık 600 bin yani yarım milyondan fazla ziyaretçi onu görmek için Kuzey Limanı’na akın etti.

Yetkililer ise köpekbalığını açık denize döndürmek için günlerdir çalışma yürütüyor.

600 BİN KİŞİ KÖPEKBALIĞINI GÖRMEK İÇİN AKIN ETTİ

Şehir yetkililerinin açıklamasına göre, 19 Eylül'de ziyaretçi sayımlarının başlamasından bu yana yaklaşık 600 bin kişi köpekbalığını görmek için Kuzey Limanı'na geldi. Bu ziyaretçilerin yaklaşık 500 bini, geçen haftaki Kore Şükran Günü tatili sırasında limana akın etti.

3,5 METRELİK KÖPEKBALIĞI KANALDA MAHSUR KALDI

Yetkililerin yaklaşık 3,5 metre (11,5 fit) uzunluğunda olduğunu belirttiği gri köpekbalığı, ilk kez 18 Eylül’de şehrin Kuzey Limanı’nda görüldü. Köpekbalığının limanla aynı Korece ismi taşıdığı ve kısa sürede Busan'ın fahri maskotu haline geldiği belirtildi.

5 GEMİYLE KÖPEKBALIĞINI DENİZE YÖNLENDİRDİLER

Yetkililer, Salı günü köpekbalığını açık denize yönlendirmek için su yoluna beş gemi konuşlandırdı. Ekipler, gemilerdeki tanklardan su püskürterek köpekbalığını açık denize doğru yönlendirmeye çalıştı.

Çalışmalar, olay yerinde toplanan kalabalıklar tarafından yakından izlendi ve YouTube üzerinden de yayınlandı. Ancak köpekbalığı teknelerin yanından tekrar tekrar yüzerek veya dalış yaparak kanalda kalmayı tercih etti. Ekipler, saatler süren çalışmanın ardından aramayı bıraktı.

KÖPEKBALIĞINI KURTARMAK İÇİN YENİ PLAN HAZIRLANDI

Busan Şehri yetkilisi Kim Won-ho, köpekbalığını kurtarmak için en erken Cuma günü yeni bir girişimde bulunulacağını açıkladı. Uzmanların, köpekbalığının güvenliği ve uzun vadeli sağlığı açısından açık denize çıkarılmasının önemli olduğunu belirttiği aktarıldı.

Devlete ait Ulusal Balıkçılık Bilimleri Enstitüsü de köpekbalığını çıkışa doğru yönlendirmek için kullanılacak özel bir ağ hazırlıyor. Tekneyle su yoluna gerilecek ağın 50 metre (54 yarda) veya daha uzun olması planlanıyor. Ön planlara göre başka bir tekne de köpekbalığını bu yöne doğru sürmek için arkadan su püskürtecek.

SAĞLIĞINDA BELİRGİN BİR BOZULMA YOK

Yetkililer, köpekbalığının kanalda mahsur kaldığı süre boyunca sağlığının bozulduğuna dair belirgin bir işaret tespit edilmediğini açıkladı. NY1'in haberine göre ise buna rağmen yetkililer, köpekbalığının açık denize bırakılmasının hayati önem taşıdığını belirtti.

Busan Belediye Başkanı Chun Jae-soo ise yaptığı açıklamada, “Bukangi, şehrin insanlarının ilgisi ve sevgisiyle doğal olarak Busan'ın hikayesinin yeni bir parçası haline geldi” ifadelerini kullandı.