Kavurucu çölün ortasında köpekbalığı mezarlığı bulundu

Mısır'ın Batı Çölü'nde yer alan Abu-Tartur Platosu'nda yürütülen kazılarda 14'ten fazla fosilleşmiş diş saptandı. Cretaceous Research dergisinde yayımlanan araştırma, günümüzün kavurucu çölünün milyonlarca yıl önce devasa yaratıklara ev sahipliği yapan zengin bir deniz ekosistemi olduğunu kanıtlayarak eski varsayımları yıktı.

KAVURUCU ÇÖLDE DENİZ YAŞAMI

Kahire Üniversitesi'nden paleontolog Tarek Yassin liderliğindeki ekip, Duwi Formasyonu boyunca yürüttükleri araştırmalarda en az 7 farklı köpekbalığı türüne ait kalıntılara ulaştı. Keşfedilen Scapanorhynchus raphiodon türünün Afrika kıtasında ilk kez kayıtlara geçtiği bildirildi. Serratolamna serrata ve Squalicorax bassanii türlerinin ise Mısır coğrafyasında ilk defa görüldüğü açıklandı.

ÇÖLLER BİR ZAMANLAR DENİZDİ

Deniz seviyelerinin günümüzden 170 metre daha yüksek olduğu Kretase Dönemi'nde bölgenin sığ denizlerle kaplı olduğu anlaşıldı. Paleontolog Tarek Yassin, "Bu çalışma, plato alanının bir zamanlar elverişli sıcaklıklar ve uygun oksijen seviyeleriyle deniz yaşamının serpildiği bir ortam olduğunu kanıtlıyor" diyerek keşfin önemini vurguladı.

ZENGİN EKOSİSTEMİN İZLERİ

Fosfat yatakları açısından zengin olan bölgede 2020–2022 yılları arasında yapılan çalışmalarda daha önce 2 farklı uskumru köpekbalığı türü bulunmuştu. Son incelemelerle birlikte 5 yeni tür daha listeye eklendi. Araştırma ekibi, besin açısından zengin olan bu kadim ekosistemde arama çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.