Gizlenen akılalmaz plan: Milyonlar döküp o dev tünelleri inşa ediyorlar!

Çin, güneydeki su bolluğunu kurak kuzeye taşımak için tarihin en büyük mühendislik hamlesini yürütüyor. 2002'de başlatılan Güney-Kuzey Su Transfer Projesi, kurulan devasa ağ sayesinde Pekin ve Tianjin gibi metropollere şimdiden on milyarlarca metreküp su ulaştırdı.

HARİTAYA BAKAN SU ZENGİNİ SANIYOR AMA ARKASINDAKİ GERÇEK ÇOK BAŞKA

Çin, 9.596.960 km²'lik alanı, dev nehirleri ve buzul rezervleriyle su zengini görünse de asıl sorun suyun dağılımında. Nüfusun ve sanayinin kalbi olan Pekin ve Tianjin gibi dev şehirler kurak kuzeyde yer alıyor. Bu bölgesel dengesizliği gidermek için güneydeki su; dev kanallar, barajlar, pompalar ve tünellerle kuzeye taşınıyor.

İKİ DEV HAT GECE GÜNDÜZ ÇALIŞIYOR

Gezegenin bu en büyük su transfer ağında şu an iki güzergah aktif olarak çalışıyor:

Doğu Güzergahı: Tarihi Büyük Kanal’ın bir bölümünü kullanarak suyu iletiyor.

Orta Güzergah: Suyu Danjiangkou Barajı'ndan alıp doğrudan Pekin ve Tianjin yakınlarına taşıyor.

4 BİN METRE YÜKSEKLİKTE ÇILGIN PROJE

Yıllardır tartışılan üçüncü bir rota ise Tibet Platosu'ndaki su kaynaklarını kuzeye yönlendirmeyi amaçlıyor. Ancak bu plan tam bir mühendislik kabusu. Hat, 3.000 ila 4.000 metre rakımdaki engebeli arazilerden geçmek zorunda. Yüzlerce kilometre uzunluğunda tüneller ve devasa barajlar gerektiren bu aşama, hala yoğun şekilde analiz ediliyor.

PARAYI DÖKTÜLER AMA DOĞA DİNLEMİYOR: DEV ALTYAPIYI BEKLEYEN BÜYÜK TEHLİKE

Çin; dev barajlar, ağaçlandırma ve yapay yağış sistemleriyle su yönetimine büyük yatırımlar yapsa da iklim değişikliği belirsizliği artırıyor. Tibet Platosu hızla ısınıyor, buzullar eriyor ve yağış düzeni değişiyor.

Gelecekte nehir akışlarını etkileyecek bu durum, milyarlık dev altyapının yeni sınırlamalarla karşı karşıya kalabileceğini gösteriyor.