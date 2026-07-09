Fırtına bitiyor, bir anda gökyüzünden balık yağıyor!

Şiddetli fırtınaların ardından sokaklarda görülen küçük balıklar ilk bakışta inanılmaz gelse de, bilim insanlarına göre bu olayın doğaüstü hiçbir yönü bulunmuyor. Halk arasında "balık yağmuru" olarak bilinen bu doğa olayı, güçlü hava sistemlerinin etkisiyle meydana geliyor.

BALIKLARI GÖKYÜZÜNE HORTUMLAR TAŞIYOR

Meteoroloji uzmanlarına göre, şiddetli fırtınalar sırasında nehir, gölet ve lagünlerin üzerinde oluşan su hortumları, yüzeydeki suyu, tortuları ve küçük balıkları havaya kaldırabiliyor. ABD Ulusal Hava Servisi'ne göre bu girdaplar, küçük su canlılarını metrelerce hatta kilometrelerce uzağa taşıyabiliyor.

Rüzgar gücünü kaybettiğinde ise taşınan balıklar ve diğer maddeler yere düşüyor. Böylece balıklar sokaklara, çatılara ve açık alanlara saçılıyor. Bu nedenle olay, gökyüzünden balık yağıyormuş izlenimi oluşturuyor.

YILLARDIR BİLİMSEL OLARAK İNCELENİYOR

Balık yağmuru yeni bir olay değil. ABD Balık ve Yaban Hayatı Servisi'nin 1961 yılında yayımladığı çalışmada bu olayın şiddetli fırtınalarla bağlantılı olduğu belirtildi. 1997'de ABD Kongre Kütüphanesi tarafından derlenen meteorolojik açıklamalar da su hortumlarının küçük hayvanları havaya taşıyabileceğini ortaya koydu.

EN ÇOK BU BÖLGELERDE GÖRÜLÜYOR

Brezilya'da 1990'lardan bu yana özellikle nehir, gölet ve barajlara yakın yerleşimlerde benzer olaylar kaydediliyor. Yüksek sıcaklık ve nemin görüldüğü Kuzey ile Kuzeydoğu bölgeleri, güçlü fırtınaların oluşması nedeniyle balık yağmuru vakalarının daha sık görüldüğü yerler arasında bulunuyor.

UZMANLARDAN UYARI: BALIKLARA DOKUNMAYIN

Uzmanlar, balık yağmuru görüldüğünde öncelikle fırtınanın oluşturabileceği risklere karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtiyor. Ayrıca hortumların taşıdığı su; tortu, atık ve kirletici maddeler içerebileceği için balıklara koruyucu önlem almadan dokunulmaması tavsiye ediliyor.

Meteorologlar, olayın fotoğraf ve videolarla kayıt altına alınmasının, atmosferik koşulların incelenmesine katkı sağlayabileceğini ifade ediyor.