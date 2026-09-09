Eylül geldi popüler tatil beldelerinde "havlu rezervasyonu" bitmedi

Gözde tatil beldesi Halkidiki'de yaz sezonu sona ererken Polichrono plajından paylaşılan bir video, turistlerin en iyi yeri kapmak uğruna gece boyunca havlularını sahilde bıraktığını gözler önüne serdi. Eylül ayında kaydedilen bu görüntüler, sosyal medyada büyük bir tepki dalgasına ve görgü kuralları tartışmasına yol açtı.

Gece Boyunca Sahilde Kalan Havlular

Nikana.gr platformu tarafından sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, ertesi gün plajın en güzel noktasını garantiye almak isteyen bazı tatilcilerin gece saatlerinde şezlonglara havlu sererek alan parsellediği görüldü.

Ana sezonun bitmesiyle sahil kalabalığının azalacağını düşünen tatilciler, Eylül ayının başında karşılaştıkları bu manzara karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi. Videonun altında kısa sürede binlerce yorum birikirken, kullanıcılar bu davranışı "kabalık" ve "kültürsüzlük" olarak niteledi.

Sosyal Medyada Tepki Yağmuru: "Bu Tam Bir Ürkütücülük"

Görüntülerin yayılmasıyla birlikte sosyal ağ kullanıcıları tepkilerini sert ifadelerle dile getirdi. Yapılan yorumlardan bazıları şöyle öne çıktı:

"Geri dönüp kaldıkları yerden devam ediyorlar, inanılmaz."

" Ama bu ürkütücü, bu olayı başka nasıl tarif edeceğimi gerçekten bilmiyorum."

"Çok çirkin bir görüntü... Eylül ayında bile bu davranışın sürmesi tam bir görgüsüzlük."

Plaj İşletmecileri ve Turistler Karşı Karşıya

Bölgedeki benzer olaylara tanık olan bir diğer tatilci ise plajlarda yaşanan bir gerginliği paylaştı. Gün boyu harcama yapıp plajdan ayrılan, ardından "nasıl olsa ödedik" düşüncesiyle saatler sonra şezlonga geri dönen bir turist çift ile plaj işletmecisi arasında tartışma çıktığını aktardı.

Plaj Kültürü Yeniden Tartışmaya Açıldı

Popüler tatil beldelerinde kişisel eşyaları gece boyunca plajda bırakarak yer ayırma kurnazlığı yeni bir fenomen değil. Ancak yoğun sezonun ardından Eylül ayında da bu tablonun değişmemiş olması, turizmde kamu alanı kullanımı ve tatil kültürü etiğini bir kez daha gündemin üst sıralarına taşıdı.