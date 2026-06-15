Halk TV Yaşam Evinizde derz temizliğine son veren teknoloji! Bu malzemeyle evler saray gibi görünüyor!

Evinizde derz temizliğine son veren teknoloji! Bu malzemeyle evler saray gibi görünüyor! Ev dekorasyonunda ve iç mimaride uzun yıllar boyunca ilk tercih hep laminat parkeler ve seramik fayanslar oldu. Ancak son dönemde bu klasik alışkanlıklar kökünden değişiyor; poliüretan zeminler evlerimizde giderek daha popüler bir taht kuruyor.