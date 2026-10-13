Eşini tesadüfen dolabın önünde kötü yakaladı

Eşinin dolap önündeki gizemli hallerini videoya çekip TikTok'a yükleyen kadın, milyonların ilgisini çekmeyi başardı. 41 milyondan fazla izlenen eğlenceli paylaşımda, 25 yaşındaki Alvin'in eşinin kot pantolonuyla Kendrick Lamar stili oluşturmaya çalıştığı o komik anlar viral oldu.

Videonun sosyal medyada çok konuşulmasından sonra Jasmine, Newsweek'e yaptığı açıklamalarda bulunarak, "Gördüğüm anda 'Ne yapıyor?' diye düşündüm. Kocamı dolabın önünde bir şeyler yaparken yakaladım Çok komikti, çok güldüm." dedi.

Jasmine ayrıca, gelen tepkilere değinerek "Kullanıcıların ona 'Drake Lamar' lakabını takması son derece komik ve ikonik oldu" ifadelerini kullandı.

Videonun şu ana kadar 47 milyon görüntülenmesi, 5,2 milyon beğenisi ve 25 binin üzerinde yorumu bulunuyor. Bir kullanıcı gönderiye, "Yüz: Drake. Pantolon: Kendrick" yorumunda bulundu.