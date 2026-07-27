Şaka diye havaya fırlattılar! Kalıcı engelli kaldı

Çin’de geleneksel düğün eğlencesi olarak yapılan bir şaka, 20 yaşındaki nedimenin hayatını değiştirdi. Havaya battaniyeyle fırlatılan genç kadın yere düşerek omurga kırığı yaşadı. Mahkeme, damat, gelin ve olaya karışan davetlilerin toplam 230 bin yuan (yaklaşık 34 bin dolar) tazminat ödemesine karar verdi.

DOLABIN İÇİNE SAKLANDI, ZORLA ÇIKARDILAR

Olay, 4 Ekim 2023’te Çin’in Henan eyaletine bağlı Ruyang ilçesinde meydana geldi. Gelinin yakın arkadaşı olan ve düğünde nedimelik yapan 20 yaşındaki Zhang, damadın arkadaşlarının yaptığı şakalardan kaçmak için bir dolabın içine saklandı.

Ancak mahkeme kayıtlarına göre damadın arkadaşlarından biri Zhang’ı dolaptan zorla çıkararak yatağın üzerine itti. Ardından yaklaşık 10 kişinin katıldığı şakada genç kadın bir battaniyenin içine konuldu ve köşelerinden tutulup havaya fırlatıldı. İlk denemede yakalanan Zhang, ikinci fırlatılışta yere düştü.

“ABARTMAYIN” UYARISINI DİNLEMEDİLER

Olay sırasında damadın halası odadan geçerken grubu “fazla ileri gitmeyin” diyerek uyardı. Ancak uyarıya rağmen şaka devam etti.

Yere sert şekilde düşen Zhang, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Doktorlar genç kadında bel omurunda ciddi kırık tespit etti. Zhang 18 gün hastanede tedavi gördü. Daha sonra yapılan adli sağlık değerlendirmesinde ise 9. derece kalıcı engelli kaldığı belirlendi.

MAHKEMEDEN EMSAL KARAR

Zhang, gelin, damat ve şakaya katılan dokuz kişi hakkında dava açarak yaklaşık 270 bin yuan tazminat talep etti.

Mahkeme, düğünün ev sahipleri olarak gelin ve damadın tehlikeli davranışı engellememeleri nedeniyle sorumlu olduğuna hükmetti.

Karara göre, gelin ve damat toplam zararın yüzde 40’ını ödeyecek. Zhang’ı dolaptan çıkarıp şakayı başlatan kişi yaklaşık 50 bin yuan ödeyecek. Şakaya katılan diğer sekiz kişi ise kalan kısmı ortaklaşa karşılayacak.

Toplam tazminat miktarı 230 bin yuan (yaklaşık 34 bin dolar) olarak belirlendi.

BİNLERCE YILLIK GELENEK YENİDEN TARTIŞILIYOR

Thestar'ın haberine göre, olayın ardından Çin’de “hun nao” adı verilen gelenek yeniden gündeme geldi. Binlerce yıllık geçmişe sahip olduğu belirtilen bu düğün geleneği, eskiden eğlence ve kötü ruhları uzaklaştırma amacıyla uygulanıyordu. Ancak son yıllarda bazı şakaların şiddete dönüşmesi nedeniyle büyük tepki görüyor.

Çin’de daha önce de düğün şakaları sırasında ağır yaralanma ve ölümle sonuçlanan olaylar yaşanmıştı. Bu son kararın benzer olaylar için emsal oluşturabileceği değerlendiriliyor.