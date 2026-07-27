37 yaşındaydı, kendini 12 yaşında gibi tanıttı! Evlat edinilmek üzereydi

Brezilya’da yaşanan sıra dışı dolandırıcılık olayı duyanları şaşkına çevirdi. 37 yaşındaki Amanda Maria Souza de Oliveira, kendisini “Gabriele” isimli 12 yaşında otizmli bir kız çocuğu olarak tanıtarak bir ailenin yanında tam 14 ay yaşadı. Ailenin evlat edinmeye hazırlandığı sırada gerçek kimliği ortaya çıktı.

14 AY BOYUNCA HERKESİ KANDIRDI

Santa Catarina eyaletinde yaşayan aile, Amanda’nın istismara uğradığını ve ailesinden kaçtığını söylemesine inandı. Otizmli olduğunu öne süren kadın, ailenin evine yerleşerek aylarca 12 yaşındaki bir çocuk gibi yaşamını sürdürdü.

ÇOCUK GİBİ DAVRANARAK GÜVEN KAZANDI

Amanda, kurduğu oyunu inandırıcı hale getirmek için emzik ve biberon kullandı, çocuk resimleri çizdi. Evanjelik topluluğa mensup aile ise ona öz çocukları gibi davrandı. Genç kadın için özel bir oda hazırlandı, hediyeler alındı ve hatta 12’nci yaş günü kutlandı.

GERÇEK BİR HABER HER ŞEYİ ORTAYA ÇIKARDI

Dolandırıcılık, ailenin yakınlarından bir kişinin internette 2023 yılında yaşanan benzer bir olaya ilişkin haberi görmesiyle ortaya çıktı. Haberdeki kişinin Amanda olduğunu fark eden aile durumu polise bildirdi.

POLİSE HER ŞEYİ İTİRAF ETTİ

Gözaltına alınan Amanda, gerçek adını ve 37 yaşında olduğunu kabul etti. Ayrıca Ceará eyaletinden geldiğini söyledi.

Folha de S.Paulo'nun haberine göre, polis, Amanda’nın 2018 yılından bu yana Brezilya’nın farklı eyaletlerinde benzer yöntemlerle aileleri kandırdığını belirledi. Soruşturmada, farklı olaylarda Beatriz, Ana Clara ve Maria Eduarda isimlerini kullandığı tespit edildi.

DAVA RUH SAĞLIĞI RAPORU BEKLENİYOR

Savcılık, Amanda hakkında sahte kimlik kullanma ve dolandırıcılık suçlamalarıyla dava açtı. Ancak mahkeme, şüphelinin ruh sağlığı değerlendirmesi tamamlanıncaya kadar yargılamayı erteledi. Yapılacak psikiyatrik incelemenin ardından davanın seyrine karar verilecek.