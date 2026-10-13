Dondurucuları uzaktan 50°C'de ısıtıp alev aldırdılar, sabah mağazayı açanlar şoke oldu!

Derin dondurucuların kontrolünü ele geçiren korsanlar, sıcaklığı 50 °C'ye kadar çıkararak tonlarca gıdanın bozulmasına ve milyonlarca euroluk zarara yol açtı.

Gece Yarısı Sabotajı: Dondurucular Alev Aldı

Süpermarket dondurucuları normal şartlarda buzlanmayı önlemek amacıyla günde birkaç kez kısa süreli defrost (buz çözme) moduna geçer. Ancak 12 Ekim 2026 gecesi Fransa genelindeki yüzlerce zincir markette süreç kontrolden çıktı.

Les Mousquetaires grubu başkanı Thierry Cotillard'ın açıklamasına göre; saldırganlar uzaktan erişim sağladıkları dondurucuları aralıksız defrost moduna alarak iç sıcaklığı 50 °C'ye kadar yükseltti. Sabah mağazaları açan yöneticiler, sıcak dondurucularla karşılaştı. Paris Savcılığı, bazı noktalarda aşırı ısınma nedeniyle cihazların alev aldığını bildirdi.

Saldırıdan etkilenen dev market zincirleri arasında Intermarché, Netto, Coopérative U, Carrefour Market, Monoprix ve E.Leclerc yer alıyor.

Mutfaktaki Bilgisayar: Sabotaj Nasıl Gerçekleşti?

Saldırının merkezinde, soğutma sistemlerini uzaktan yönetmeye yarayan Danfoss (AK-SM 800A, AK-SM800 ve AK-SC355) merkezi kontrol üniteleri yer alıyor. Bu cihazlar; teknik servislerin projelere uzaktan müdahale edebilmesi, sıcaklık sınırlarını ayarlayabilmesi ve alarm kontrolü yapabilmesi için internete açık şekilde çalıştırılıyor.

Güvenlik Açığı: Günün Şifresi

Siber güvenlik uzmanlarına göre korsanlar, cihazlardaki kritik bir güvenlik açığından yararlandı:

Sistem Açığı: Cihazlar, standart yönetici şifresinin yanı sıra günün tarihinden kolayca hesaplanabilen gizli bir "Günün Kodu" (Code of the Day) kabul ediyordu.

Güncelleme İhmali: Üretici firma Danfoss, söz konusu güvenlik açığını 2025 yılında kapatarak kullanıcıları güncelleme yapmaları konusunda uyarmıştı. Ancak hedef alınan cihazların eski yazılımlarla çalıştığı veya kullanım ömrünü tamamlamış güncellenmeyen modeller olduğu ortaya çıktı.

Predicta Lab CEO'su Baptiste Robert'ın araştırmasına göre, dünya genelinde internete doğrudan açık 2.752 Danfoss sistemi bulunuyor ve bunların 1.590 kadarı Fransa'da yer alıyor.

Zarar Milyonlarca Euro: Sigorta Kapsamıyor

Les Mousquetaires grubu, toplam zararın on milyonlarca euroyu bulabileceğini tahmin ediyor. Üstelik Intermarché yetkilileri, bu tür siber saldırı kaynaklı fiziksel zararların sigorta kapsamında olmadığını vurguladı.

Saldırıyı henüz üstlenen bir grup olmadı. Olayla ilgili soruşturma Paris Savcılığı Siber Suçlar Departmanı tarafından yürütülüyor.