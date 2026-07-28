Doktorlar '15 milyonda 1' dedi! Tek yumurtadan aynı anda 4 bebek dünyaya geldi

Avustralya'da yaşayan 34 yaşındaki Jenitar Sau Na'amoana, doktorların "15 milyonda 1" ihtimal olarak değerlendirdiği son derece nadir bir gebeliğin ardından tek yumurta dördüzü dört kız bebek dünyaya getirdi.

Daha önce dört çocuğu bulunan Na'amoana'nın gebeliği boyunca yakından takip edildiği belirtilirken, anne ve bebeklerin sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

TEK YUMURTA DÖRT BEBEĞE DÖNÜŞTÜ

Queensland eyaletindeki Royal Brisbane ve Kadın Hastanesi'nde doğum yapan Jenitar Sau Na'amoana'nın bebekleri, herhangi bir doğurganlık tedavisi uygulanmadan doğal yollarla oluştu.

Hastanede anne ve bebeği takip eden anne-fetüs tıbbı uzmanı Dr. Alexa Bendall, tek bir döllenmiş yumurtanın dört parçaya bölünmesiyle oluşan gebeliğin son derece nadir görüldüğünü söyledi.

"15 MİLYONDA 1 İHTİMAL"

Dr. Bendall, hastane tarafından yayımlanan açıklamada, "Böyle bir vakanın kendiliğinden gebe kalma olasılığının muhtemelen 15 milyonda 1 olduğunu düşünüyoruz. Bunun Avustralya'da daha önce hiç yaşandığını sanmıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Uzmanlar, doğal yollarla dördüz gebelik görülme ihtimalinin yaklaşık 700 binde 1 olduğunu, vakaların büyük bölümünün ise yardımcı üreme teknolojileriyle gerçekleştiğini belirtiyor.

ÇİFT BÜYÜK ŞAŞKINLIK YAŞADI

Apnews'in haberine göre, hastane yetkilileri, Jenitar Sau Na'amoana ile eşi Jortham'ın daha fazla çocuk sahibi olmayı planlamadığını, dördüz gebelik haberini aldıklarında büyük şaşkınlık yaşadıklarını açıkladı.

TEK PLASENTA NEDENİYLE YÜKSEK RİSK TAŞIYORDU

Doktorlar, dört bebeğin tek bir plasentayı paylaşmasının gebeliği daha da riskli hale getirdiğini belirtti. Johns Hopkins Tıp Merkezi'nin bilgilerine göre, çoğul gebeliklerde erken doğum, düşük ve doğum kusurları gibi komplikasyonların görülme riski daha yüksek oluyor.

GEBELİĞİN 10. HAFTASINDAN İTİBAREN TAKİP EDİLDİ

Na'amoana, gebeliğinin 10. haftasından itibaren Royal Brisbane ve Kadın Hastanesi'nde geniş bir sağlık ekibi tarafından takip edildi. Risk nedeniyle 25. haftada hastaneye yatırılan anne, 14 Temmuz'da sezaryen yöntemiyle doğum yaptı.

Dr. Bendall, doğuma ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"28 hafta ve dört günlükken dört tane güzel, sağlıklı bebeğin dünyaya gelmesi inanılmaz. Anne biraz kan kaybetti ama dördüz doğurmasına rağmen aşırı miktarda değildi ve durumu iyi."

DÖRDÜZLER ŞİMDİ YOĞUN BAKIMDA TAKİP EDİLİYOR

Emily, Harriet, Catherine ve Alexa isimleri verilen dört kız bebeğin yenidoğan yoğun bakım ünitesinde sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Dr. Bendall, bebeklerden birine kendi adının verilmesini "güzel bir anma" olarak nitelendirirken, "Akademik açıdan gerçekten çok ilgi çekici. Ama aynı zamanda insani açıdan da, ailenin bu yolculuğunun bir parçası olmak ve dört güzel bebekle sağlıklı bir anneye sahip olmak çok değerli." ifadelerini kullandı.