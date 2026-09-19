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Bir grup kız yürüyüşe çıktı: Karşılarında timsah buldular

Doğa koruma alanını ziyaret eden bir grup kız, patikada serbest dolaşan küçük bir timsah buldu.

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Bir grup kız yürüyüşe çıktı: Karşılarında timsah buldular

Doğa koruma alanını ziyaret eden bir grup kız, patikada serbest şekilde dolaşan küçük bir timsah buldu.

Timsah, uzman ekipler gelene kadar kontrol altında tutulurken, ardından veteriner bakımı ve rehabilitasyon için yetkililere teslim edildi.

Bir grup kız yürüyüşe çıktı: Karşılarında timsah buldular - Resim : 1

PATİKADA KARŞILARINA ÇIKTI

Olay, New York’un Long Island bölgesindeki Holtsville Ekoloji Merkezi’nde meydana geldi. Strong Island Hayvan Kurtarma Birliği, Perşembe günü serbest dolaşan bir timsah ihbarı üzerine bölgeye gitti.

Kurtarma ekibi, sosyal medya paylaşımında olay yerine gittiklerinde büyük bir timsahla karşılaşmayı beklediklerini ancak bulunan timsahın küçük olduğunu ve zaten kontrol altına alındığını belirtti.

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TİMSAHI BİR GRUP KIZ BULDU

Kurtarma ekiplerinin aktardığına göre, koruma alanını ziyaret eden bir grup kız, patika üzerinde dolaşan timsahı fark etti. Kızlar, uzman ekipler gelene kadar hayvanı kontrol altında tuttu.

UPI'nın haberien göre, Strong Island Hayvan Kurtarma Birliği yetkilileri, hayvanların bu şekilde doğaya bırakılmasının birçok nedenle ciddi bir sorun olduğunu belirterek, “Bu ciddi bir sorun ve ele alınması gerekiyor çünkü bu veya herhangi bir hayvanı bu şekilde serbest bırakmak birçok nedenden dolayı iyi değil” ifadelerini kullandı.

Yakalanan timsah, veteriner bakımı ve rehabilitasyonu için New York Çevre Koruma Dairesi’ne teslim edildi.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Hayvan New York
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