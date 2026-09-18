Tren yolunda beklenmedik misafir: Seferler durduruldu

Trendeki yolcular, raylara giren geyik nedeniyle alışılmadık bir gecikmeyle karşılaştı. Seferler durdurulurken, demiryolu çalışanları ve hayvan uzmanları geyiği güvenli bir şekilde bölgeden çıkarmak için çalışma başlattı.

“DAVETSİZ MİSAFİR” SEFERLERİ DURDURDU

Olay, pazar akşamı Polonya’nın başkenti Varşova’da meydana geldi. Demiryolu işletmecisi PLK’nın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamaya göre, Varşova Batı ve Varşova Merkez istasyonları arasındaki raylara bir geyik girdi.

Geyiğin raylarda bulunması nedeniyle 3 ve 4 numaralı peronlardaki tren seferleri geçici olarak durduruldu. Demiryolu çalışanları ile hayvan uzmanları, PLK’nın “Emil” adını verdiği geyiği başka bir yere taşımak için çalışma başlattı.

GEYİĞİ SAKİNLEŞTİRİCİ İĞNEYLE ALDILAR

PLK yetkilileri, sosyal medya paylaşımında, “Emil'in doğal yaşam alanına güvenli bir şekilde dönmesini sağlamak için çalışıyoruz, ancak demiryoluyla değil” ifadelerini kullandı.

Yapılan çalışmaların ardından geyik, sakinleştirici iğneyle uyuşturuldu. UPİ'nin haberine göre, ardından raylardan güvenli bir mesafedeki ormanlık alana götürüldü.

Geyiğin bölgeden uzaklaştırılmasının ardından normal demiryolu seferlerine yeniden başlandı.