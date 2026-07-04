Bilim dünyasının en karanlık senaryosu: 2064'te dünyanın yarısı boşalabilir!

Geçmişten Günümüze Nüfus: 1950 yılında dünya nüfusu yalnızca 2,6 milyar olarak tahmin ediliyordu. Bugün ise gezegenimizde 8,3 milyar insan yaşıyor ve bu sayının önümüzdeki 30 yıl içinde 2 milyar daha artması bekleniyor.

Bugüne kadar Birleşmiş Milletler'in (BM) temel tahminleri, önümüzdeki birkaç on yılda dünya nüfusunun hızla artacağını öngörüyordu. Bu tahminlere göre nüfus; 2050'de 9,8 milyara, 2080'lerin ortalarında ise 10,3 milyar ile zirve noktasına ulaşacak ve ardından 2100'e doğru hafif bir düşüş gösterecekti.

2020 yılında saygın tıp dergisi The Lancet'te yayımlananlar gibi diğer çalışmalar ise nüfustaki bu zirvenin 2064 civarında çok daha erken gerçekleşebileceğini ele alıyordu. Ancak bu çalışmaların hiçbiri, söz konusu tarihe kadar dünya nüfusunun kelimenin tam anlamıyla yarıya ineceği böylesine büyük bir çöküşü öngörmemişti.

DÜNYA NÜFUSUNDA ANİ BİR ÇÖKÜŞ MÜMKÜN MÜ?

Chaos, Solitons & Fractals dergisinde yayımlanan yeni bir çalışma, ezberleri bozuyor. Milano Üniversitesi'nden fizikçi Alessio Zaccone ve Londra Queen Mary Üniversitesinden meslektaşı Kostya Trachenko tarafından kaleme alınan bu araştırma, tarım devriminden günümüze kadar uzanan 12.000 yıllık insan demografik evrimini inceledi. Araştırmacılar, nüfus artışı ile mevcut kaynaklar arasındaki doğrudan bağlantıyı araştırarak sarsıcı bir sonuca ulaştılar.

8,3 MİLYAR İNSAN ZATEN ÇOK MU FAZLA? Avustralyalı araştırmacıların bu soruya verdiği cevap oldukça rahatsız edici. Bilim insanları, bu dünyada mutlu ve sürdürülebilir bir şekilde yaşayabilmemiz için ideal nüfusun, şu an gezegenimizde yaşayan 8,3 milyar insanın çok daha altında olması gerektiğini savunuyor.

Zaccone ve Trachenko'ya göre, belirli aşırı koşullar altında dünya nüfusu çok kısa bir sürede kelimenin tam anlamıyla çökebilir. Bu hipotez, tam bir "dönüm noktası" senaryosuna dayanıyor. Birkaç büyük krizin ardı ardına ve hızla tırmanmasıyla birlikte gezegen, artık insan ihtiyaçlarını karşılayacak yeterli kaynağa sahip olamaz hale gelecektir. Bu da nüfusun 2064 yılına kadar yarıya inmesi riskini doğuruyor.

FİZİKTEN ÖDÜNÇ ALINAN BİR MODEL

Bu çarpıcı çalışma, sadece klasik demografik yöntemleri (doğurganlık, ölüm oranları ve göç modelleri) dikkate almakla kalmıyor; aynı zamanda fizikteki "düzensiz malzemeleri" açıklamak için kullanılan doğrusal olmayan denklemlerden de yararlanıyor.

Buradaki temel fikir, nüfus artışını her zaman aynı çizgide ilerleyen doğrusal bir hareket olarak değil, koşullara bağlı olarak aniden yön değiştirebilen "dinamik bir sistem" olarak tanımlamaktır. Başka bir deyişle, insanlığın nüfus evrimi, dışarıdan gelecek şoklara karşı aşırı duyarlı bir yörünge izlemektedir. Yazarlara göre geliştirdikleri bu model, insanlık tarihindeki birkaç önemli kırılma aşamasını tam isabetle izlemeyi başararak doğruluğunu kanıtlamıştır.

AZALAN GEZEGEN KAPASİTESİ VE KÜRESEL TEHDİTLER

Çalışmanın merkezinde, Dünya'nın "taşıma kapasitesi" kavramı yer alıyor. Bu kavram; gezegenin mevcut gıda, enerji ve malzeme kaynakları göz önüne alındığında destekleyebileceği maksimum insan sayısını ifade eder. Araştırmacılar, en kötü senaryoda bu taşıma kapasitesinin aniden yaklaşık iki milyar insana kadar düşebileceğini varsaymaktadır.

FAO'dan Kritik Uyarı: Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'ne (FAO) göre, yeni bir El Niño olayı gezegenimizin zaten yüksek olan ısınmasını daha da kötüleştirmekle tehdit ediyor. Kurum, tarım-gıda sistemlerimizin aşırı sıcaklıklar nedeniyle "çöküşün eşiğinde" olduğu ve dünyanın giderek büyüyen bir gıda krizine doğru hızla ilerlediği konusunda ciddi uyarılarda bulunuyor.

Gezegenin taşıma kapasitesindeki böylesine ani ve radikal bir düşüş; iklim krizinin hızla kontrolden çıkması, küresel ölçekte yeni bir pandeminin patlak vermesi, büyük çaplı askeri çatışmalar ya da kitlesel kıtlıklar yoluyla tetiklenebilir. İşte bu felaket senaryosu gerçekleştiğinde, matematiksel model nüfusun hızla çakılacağını ve 2064 civarında yarı yarıya azalacağını öngörüyor.

Bu araştırma, insanlığın demografik geleceğinin aslında tamamen bizim çevresel, siyasi ve sosyal tercihlerimize bağlı olduğunu hatırlatması açısından hayati bir değer taşıyor. Kaynakların sorumlu bir şekilde yönetilmesi, küresel savaşların önlenmesi ve iklim değişikliğine acilen uyum sağlanması, insanlığın bu gezegendeki gidişatını doğrudan belirleyecektir.