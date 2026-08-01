Altından tam 640 yıllık dev kale çıktı! Mücevherler ve anahtarlar bulundu

Fransa'da 18. yüzyıldan kalma bir malikaneyi müzeye dönüştürmek için başlatılan çalışmalar, beklenmedik bir keşfe dönüştü. Kazılar sırasında, 1380'li yıllarda inşa edilen yaklaşık 640 yıllık Château de l'Hermine'nin büyük bölümü gün yüzüne çıkarıldı. 42 metre uzunluğundaki ortaçağ kalesinde 5,6 metre kalınlığındaki duvarlar, hendek, su değirmeni, merdivenler ile mücevherlerden anahtarlara kadar yüzlerce eser bulundu.

MÜZE KAZISI TARİHİN KAPISINI ARALADI

Fransa'nın batısındaki Vannes kentinde bulunan 18. yüzyıldan kalma Hôtel Lagorce'un güzel sanatlar müzesine dönüştürülmesi için yürütülen çalışmalar sırasında, yapının altında Orta Çağ'a ait dev bir kale ortaya çıkarıldı.

2021 yılında yapılan ön araştırmalarda ortaçağ kalıntılarının varlığı doğrulanınca kapsamlı bir arkeolojik kazı başlatıldı. Avlu ve mahzenlerde yürütülen çalışmalar yaklaşık 2 bin 320 metrekarelik alanı kapsadı.

42 METRELİK KALE TOPRAĞIN ALTINDA SAPASAĞLAM KALDI

Kazılar sonucunda Bretonya Dükü IV. John tarafından 1380-1385 yılları arasında yaptırılan Château de l'Hermine'nin önemli bölümü ortaya çıkarıldı.

Yaklaşık 42 metre uzunluğunda ve 17 metre genişliğindeki yapının bazı duvarları 5,6 metre kalınlığa ulaşıyor. Araştırmacılar kalenin üç ya da dört katlı olduğunu değerlendiriyor.

Dev duvarların arasında merdivenler ve gizli geçitler bulundu

Kazılarda kalenin farklı bölümlerini birbirine bağlayan taş merdivenler de gün yüzüne çıkarıldı.

Korunmuş merdivenlerden biri kalenin içinde bulunan su değirmenine ulaşımı sağlarken, bir diğeri ise dükün resmi yaşam alanlarına açılıyordu. Merdivenin yanında pencere önüne yapılmış oturma bölümü de dikkat çekti.

KALENİN İÇİNDE ÇALIŞAN SU DEĞİRMENİ ORTAYA ÇIKTI

En dikkat çekici keşiflerden biri ise yapının içine entegre edilen su değirmeni oldu.

Marle Nehri'nden gelen su, özel bir kanal aracılığıyla binanın altından geçirilerek değirmeni çalıştırıyordu. Ahşap çark günümüze ulaşmasa da mekanizmanın bulunduğu alan ve suyun hendeklere aktarıldığı sistem tespit edildi.

HENDEĞİN DİBİNDEN MÜCEVHERLER, SİKKELER VE ANAHTARLAR ÇIKTI

Kaleyi çevreleyen hendek adeta yüzyıllardır kapanmamış bir zaman kapsülü görevi gördü. Kazılarda madeni paralar, mücevherler, iğneler, ayakkabı tokaları, metal kaplar, anahtarlar, asma kilitler, mutfak gereçleri ve günlük yaşama ait çok sayıda eser bulundu.

Uzmanlara göre bu buluntular, kalede yaşayan insanların günlük yaşamına ilişkin önemli bilgiler sunuyor.

NEM SAYESİNDE AHŞAP ESERLER BİLE BOZULMADAN KALDI

Kazı alanındaki suya doygun toprak, normalde çürümesi beklenen organik malzemelerin korunmasını sağladı.

Araştırmacılar kaseler, fıçı parçaları ve farklı ahşap objeleri de gün yüzüne çıkardı. Bu tür organik eserlerin bu kadar uzun süre korunmuş olması arkeologlar tarafından dikkat çekici bulundu.

AHŞAP KÖPRÜNÜN İZLERİ DE ORTAYA ÇIKTI

Hendekte yapılan incelemelerde kaleye ulaşımı sağlayan ahşap köprünün kalıntıları da tespit edildi. Taş kaplı duvarların yakınında bulunan izler, giriş çıkışların kontrollü şekilde sağlandığını ve kalenin hem konut hem de savunma amacıyla tasarlandığını gösterdi.

KALENİN TAŞLARI BİLE TEK PLANLA YERLEŞTİRİLMİŞ

Duvarlarda kullanılan taş blokların boyutlarının büyük ölçüde aynı olması, yapının tek büyük inşa sürecinde tamamlandığını ortaya koydu. Araştırmacılar bu durumun, dönemin seçkin mühendisleri ve zanaatkârlarının görev aldığı büyük ölçekli bir inşaat organizasyonuna işaret ettiğini belirtti.

640 YILLIK KALE ZAMANLA UNUTULDU, ÜZERİNE MALİKANE YAPILDI

Château de l'Hermine, Bretonya Dükü IV. John tarafından 1380'li yıllarda yaptırıldı ve uzun süre bölgenin siyasi merkezlerinden biri olarak kullanıldı.

Dük yönetiminin 1460 civarında Nantes'e taşınmasının ardından önemini kaybeden kale zamanla harabeye dönüştü. 1697 yılında kaleden sökülen taşlar Vannes surlarının ve liman bölgesinin onarımında kullanıldı.

1798 yılında ise kalan kalıntıların üzerine Hôtel Lagorce inşa edildi.

MÜZE PROJESİ, YÜZYILLARDIR GİZLENEN ORTAÇAĞ MİRASINI ORTAYA ÇIKARDI

Clickpetroleoegas'ın haberine göre, müzeye dönüştürme projesi öncesinde yapılan önleyici arkeolojik çalışmalar sayesinde, yüzyıllardır toprağın altında kalan Château de l'Hermine'nin önemli bölümü gün yüzüne çıkarıldı.

Kazılar, yalnızca dev surları değil; su değirmeni, hendek sistemi, merdivenler ve günlük yaşama ait yüzlerce objeyi de ortaya çıkararak Bretonya Dükleri dönemine ilişkin önemli veriler sağladı.