Tam 1700 yıldır saklıydı! Evin altından binlerce altın para çıktı

Fransa'nın Auvergne-Rhône-Alpes bölgesindeki Corent kasabasında yürütülen arkeolojik kazılarda, yaklaşık 1700 yıldır toprak altında saklı kalan 3 küpün içinde binlerce Roma dönemine ait altın ve bronz sikke bulundu.

Keşif Roma İmparatorluğu'nun son dönemlerine ışık tutabilecek en önemli buluntular arasında gösteriliyor.

KAZILARDA TAM 3 KÜP ORTAYA ÇIKARILDI

Arkeologlar, antik yerleşim alanında yaptıkları çalışmalarda toprağın altına gömülü üç kil küp keşfetti. Küpler açıldığında içlerinden binlerce Roma dönemine ait altın ve bronz sikke çıktı. Uzmanlar, sikkelerin yaklaşık MS 3. ve 4. yüzyıla, yani yaklaşık 1700 yıl öncesine tarihlendiğini belirtti.

ROMA DÖNEMİNE AİT ÖNEMLİ İPUÇLARI SUNUYOR

Araştırmacılar, bulunan sikkelerin dönemin ekonomik yapısı, ticaret ağı ve günlük yaşamına ilişkin önemli bilgiler sağlayacağını ifade etti. The Economic Times'ın haberine göre, buluntuların uzun yıllar boyunca bilinçli şekilde saklandığı ve günümüze kadar bozulmadan ulaştığı değerlendiriliyor.

İNCELEMELER SÜRÜYOR

Arkeologlar, sikkelerin sayısını, üzerlerindeki figürleri ve ait oldukları dönemleri belirlemek için detaylı analiz çalışmalarını sürdürüyor.

Uzmanlar, keşfin Roma İmparatorluğu'nun son dönemlerine ilişkin yeni bilgilerin ortaya çıkarılmasına katkı sağlayabileceğini belirtiyor.