75 yıl sonra ilk kez oldu: Sayıları 300’ü geçti

Yeni Zelanda’da nesli kritik derecede tehlike altında bulunan dünyanın en ağır papağanı kākāpō için umut veren bir gelişme yaşandı. Rimu ağaçlarının bu yıl bol miktarda meyve vermesiyle tetiklenen rekor üreme sezonunda 90 yavru dünyaya geldi ve türün toplam sayısı 75 yıl sonra ilk kez 300'ü aştı.

KĀKĀPŌLARDA 75 YIL SONRA REKOR ARTIŞ

Kākāpō popülasyonuna 1 Eylül'de resmi olarak 90 yavru daha eklendi. Toplam sayı 325'e yükselirken, bu rakam kurtarma çalışmalarının başlamasından bu yana kaydedilen en yüksek sayı oldu.

Doğa Koruma Departmanı'nın kākāpō kurtarma operasyonları yöneticisi Deidre Vercoe, nüfus artışının uzun bir aradan sonra gerçekleştiğine dikkat çekti. "Kākāpō popülasyonunun 300 kuşu aştığı son zamanın 75 yıl önce olabileceği düşünülüyor," dedi.

Vercoe, "Üreme mevsimleri arasında dört yıllık bir boşluk vardı, bu yüzden bunca zamandan sonra popülasyonun artışını görmek harika." ifadelerini kullandı.

NESİLLERİ NEDEN TÜKENME NOKTASINA GELDİ?

Dünyanın tek gececi ve uçamayan papağanı olan kākāpōlar, bir dönem Yeni Zelanda'da bolca bulunuyordu. Ancak kedi ve gelincik gibi yırtıcıların ortaya çıkması, kuşların sayısının hızla azalmasına neden oldu.

1900'lü yıllara gelindiğinde kākāpōların nesli neredeyse tükenme noktasına geldi.

1995 yılında yalnızca 51 kuştan oluşan bir popülasyonla kurtarma programı başlatıldı. Çalışmalar sırasında genetik çeşitlilik, kısırlık ve düşük yavru çıkış oranları gibi sorunlarla mücadele edildi.

Günümüzde Güney Adası açıklarındaki yırtıcılardan arındırılmış adalarda üç kākāpō üreme popülasyonu bulunuyor.

BİR AĞACIN MEYVESİ TÜM SEZONU DEĞİŞTİRDİ

Kākāpōların üremesi, yerli rimu ağaçlarının bol miktarda meyve verdiği dönemlere bağlı. Bu dönemler iki ila dört yılda bir gerçekleşiyor. Bu nedenle türün yeniden çoğalması oldukça yavaş ilerliyor.

Dört yıllık bekleyişin ardından bu yıl rimu ağaçlarının bol miktarda meyve vermesi, kuşların üremesini tetikledi. Bunun sonucunda rekor sayıda yavru dünyaya geldi. Vercoe, "İyileşmenin ilk yıllarında, bu kadar çok yavru üretmek 16 yıl sürdü" dedi.

4 KİLOGRAMA KADAR ÇIKIYORLAR

Kākāpōların 60 ila 80 yıl arasında yaşadığı ve 4 kilograma kadar ağırlığa ulaşabildiği belirtiliyor. Eğlenceli davranışlarıyla da bilinen kuşların yaşamı insanların da ilgisini çekiyor.

Üreme mevsiminde uyuyan, yemek yiyen ve yuvası ile yavrularıyla ilgilenen bir kākāpōnun canlı yayınını 100 binden fazla kişi izledi.

ÇİFTLEŞME RİTÜELLERİ DE OLDUKÇA FARKLI

Kākāpōların çiftleşme ritüelleri de dikkat çekiyor. Erkek kuşlar, yerdeki bir çukurda otururken göğüslerindeki hava keselerinden kendine özgü, güçlü bir ses çıkarıyor.

Erkekler, "lek" adı verilen alanlarda toplanıyor. Yaklaşık 5 kilometre mesafeden duyulabilen bu derin ses, hafifçe çekilmiş bir çello teline benzetiliyor.

Dişiler eşlerini seçip çiftleştikten sonra genellikle bir ila dört yumurta bırakıyor. Dişi kākāpōlar yaklaşık altı ay boyunca yumurtaların ve yavruların bakımından tamamen sorumlu oluyor.

Yavrular 150 günlük olduklarında uçmayı öğreniyor ve toplam popülasyona eklenecek kadar bağımsız kabul ediliyor. 2026 üreme sezonunun en genç yavrusu ise 30 Mart'ta yumurtadan çıkan dişi Awarua-A3 oldu.

SIRADA 2028 VAR: YENİ ÜREME SEZONU BEKLENİYOR

Theguardian'ın haberine göre, Vercoe, yapılan modellemelerin bir sonraki üreme sezonunun 2028 gibi erken bir tarihte gerçekleşebileceğini gösterdiğini söyledi.

Vercoe, "Bu olağanüstü yılı değerlendirmek için bir an durup düşünecek olsak da, şimdiden 2028'e bakıyor ve sonrasında neler olabileceğine hazırlanıyoruz." ifadelerini kullandı.