Halk TV Yaşam 22 Haziran 2026 burç yorumu

22 Haziran 2026 burç yorumu 22 Haziran Pazartesi günü genelinde gökyüzünde hareketli ve farkındalığı yüksek bir enerji var. Ay Terazi burcuna geçiş yapıyor ve Güneş ile Ay arasında bir İlk Dördün fazı gerçekleşiyor.