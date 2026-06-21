22 Haziran 2026 burç yorumu
22 Haziran Pazartesi günü genelinde gökyüzünde hareketli ve farkındalığı yüksek bir enerji var. Ay Terazi burcuna geçiş yapıyor ve Güneş ile Ay arasında bir İlk Dördün fazı gerçekleşiyor.
Bu durum, yeni haftaya başlarken planladığımız işlerde bazı ufak engelleri veya yapılması gereken düzenlemeleri fark etmemizi sağlayabilir. Stresli gibi görünse de aslında motivasyonumuzu ve iş bitiriciliğimizi artıracak bir enerji devrede. Ayrıca Güneş'in Şiron ile yaptığı olumlu açı, iletişim kanalıyla şifalanmayı ve sorunları tatlı dille çözmeyi kolaylaştırıyor.
KOÇ & YÜKSELEN KOÇ
Yarın odak noktanız ikili ilişkiler, ortaklıklar ve evliliğiniz olacak. Karşı tarafla dengeli bir iletişim kurmak, fevri çıkışlardan kaçınmak önemli. İş birliği gerektiren konularda bazı pürüzler çıkabilir ancak tatlı dille çözemeyeceğiniz şey yok.
♉ BOĞA & YÜKSELEN BOĞA
Günlük rutinleriniz, iş ortamınız ve sağlığınız ön planda. Yarın tamamlanması gereken işlerin ağırlığı üzerinizde biraz baskı yaratabilir. Ancak planlı hareket ederseniz hem işlerinizi organize edebilir hem de kendinize dinlenme vakti ayırabilirsiniz.
♊ İKİZLER & YÜKSELEN İKİZLER
Aşk hayatınız, hobileriniz ve yaratıcı projelerinizle ilgili hareketli bir gün. Hayattan keyif alacağınız enerjiler altındasınız ancak çocuklarla veya partnerinizle olan ilişkilerde bütçe ya da gelecek planları yüzünden ufak fikir ayrılıkları yaşanabilir.
♋ YENGEÇ & YÜKSELEN YENGEÇ
Ev, aile ve yuva konuları gündeminizi meşgul edecek. Aile içi ilişkilerde dengeyi bulmak, evinizle ilgilenmek isteyeceğiniz bir gün. Kariyer ve ev hayatı arasındaki sorumlulukları dengelerken kendinizi çok fazla yıpratmamaya özen gösterin.
♌ ASLAN & YÜKSELEN ASLAN
Yarın iletişim trafiğiniz oldukça yoğun. Yakın çevre, kardeşler veya komşularla olan ilişkiler, kısa seyahatler ya da yarım kalmış eğitim/proje süreçleri ön planda. Fikirlerinizi savunurken kırıcı olmamaya, yapıcı kalmaya dikkat etmenizde fayda var.
♍ BAŞAK & YÜKSELEN BAŞAK
Finansal konular, bütçeniz ve kendi değerinizle ilgili sorgulamalar gündemde olabilir. Gelir-gider dengesini kurmak, alacak-verecek hesapları yapmak için uygun bir gün. Yatırımlarınız ya da harcamalarınız konusunda gerçekçi adımlar atmaya çalışın.
♎ TERAZİ & YÜKSELEN TERAZİ
Ay sizin burcunuza geçiyor ve enerjiniz yükseliyor. Kendinizi, isteklerinizi ve dış görünüşünüzü ön plana alacağınız bir gün. İlişkilerinizde ne istediğinizi net bir şekilde görebilir, hayatınızla ilgili önemli kararların eşiğine gelebilirsiniz.
♏ AKREP & YÜKSELEN AKREP
Yarın biraz daha içinize çekilmek, yalnız kalmak ve ruhsal olarak dinlenmek isteyebilirsiniz. Arka planda dönen işler veya gizli kalmış durumlar netleşebilir. Zihninizi susturmak ve kendinize vakit ayırmak bu haftalık başlangıcında size çok iyi gelecektir.
♐ YAY & YÜKSELEN YAY
Sosyal çevre, arkadaşlıklar ve gelecek planlarınız hareketleniyor. Geleceğe dair umut ettiğiniz konularda adımlar atmak isteyebilirsiniz. Ancak arkadaş grupları içinde ya da organize ettiğiniz bir işte ufak bir anlaşmazlık çıkarsa, ara bulucu rolü üstlenmek size düşebilir.
♑ OĞLAK & YÜKSELEN OĞLAK
Kariyeriniz, toplumsal statünüz ve hedefleriniz yarının ana teması. İş hayatında göz önünde olmak, sorumluluk almak isteyeceksiniz. Aile ve iş dengesini kurmakta zorlandığınız anlarda, otorite figürleriyle ilişkilerinizde diplomatik kalmaya özen gösterin.
♒ KOVA & YÜKSELEN KOVA
Uzaklar, seyahatler, eğitimler ve hukuki süreçlerle ilgili konular ön planda. Hayata daha geniş bir pencereden bakmak isteyeceğiniz, vizyoner bir gün. Fikirlerinizi paylaşırken aşırı inatçı olmamaya, farklı bakış açılarına da şans vermeye çalışın.
♓ BALIK & YÜKSELEN BALIK
Finansal ortaklıklar, eşin parası, miras, vergi veya ödemeler gibi krizli görünen konular gündeminize gelebilir. Maddi konularda dengeyi kurmak, korkularınızla yüzleşmek ve dönüştürmek istediğiniz alışkanlıklar üzerine gitmek için gökyüzü sizi destekliyor.