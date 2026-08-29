17 yıldır biriktirdiği tırnakları satışa çıkardı: Fiyatını duyanlar gözlerine inanamadı!

Çocukluğundan itibaren kestiği tüm el ve ayak tırnaklarını çöpe atmak yerine kutularda biriktiren kadın, koleksiyonunu internet üzerinden kilo işiyle satışa sunduğunu açıkladı.

KİLOGRAMI 150 YUANDAN SATILIYOR

Tırnak kırıntılarını çevrim içi alışveriş platformlarında ilan veren Çinli kadın, biriktirdiği tırnakların kilogramı için 150 yuan (yaklaşık 21 dolar) talep ediyor. İlk bakışta tuhaf ve mide bulandırıcı gelebilecek bu satışın arkasında ise asırlık bir gelenek yatıyor.

SATIŞIN ARKASINDAKİ SIR: GELENEKSEL ÇİN TIBBI

Görenleri şaşkına çeviren bu olayın temelinde Geleneksel Çin Tıbbı (TCM) uygulamaları yer alıyor. Çin kültüründe "Jin Tui" olarak adlandırılan insan tırnağı, yüzyıllardır doğal bir şifa kaynağı ve tıbbi bileşen olarak kabul ediliyor:

Özel İşlemden Geçiyor: Toplanan tırnaklar öncelikle yüksek sıcaklıkta sterilize ediliyor, yıkanıyor ve kurutulduktan sonra toz haline getiriliyor.

Geleneksel Kullanım Alanı: Şifa kaynağı olarak görülen bu tozun, vücuttaki toksinleri atmaya, iltihapları temizlemeye ve yara iyileşme süreçlerini hızlandırmaya yardımcı olduğuna inanılıyor.

ÜLKE GENELİNDE PAZARI VAR

Çin'de insan tırnakları yalnızca bireysel olarak biriktirilmiyor. Ülkede bazı özel aracı kurumlar ve şirketler, ilaç sanayisinde ham madde olarak kullanılmak üzere okullardan, köylerden veya berberlerden düzenli olarak tırnak kırıntısı topluyor.