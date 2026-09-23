Zonguldak’ta etkili olan sağanak yağışın ardından derelerden denize taşınan su ve beraberindeki çamur, sahil şeridindeki denizin rengini kahverengiye dönüştürdü.

Kent genelinde sabah saatlerinde etkisini artıran sağanak yağış, cadde ve sokaklarda su birikintilerine yol açtı.

RÖGARLAR TAŞTI, ULAŞIM AKSADI

Rögarların taşması ve yokuşlardan yollara akan yağmur suları, hem yayaların hem de sürücülerin ulaşımında aksamalara neden oldu.

SUYUN RENGİ ÇAMURA DÖNDÜ

Olumsuz hava koşulları nedeniyle balıkçılar denize açılamazken, yüksekliği 5 metreyi aşan dalgalar görüldü.

Yağışın kent genelinde aralıklarla devam ettiği sırada, dereler üzerinden denize ulaşan yağmur sularının sürüklediği çöpler de limanda toplandı. Limanda ve denizin sahil şeridinde suyun rengi çamura döndü. (DHA)