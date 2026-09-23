Zonguldak’ta deniz çamura döndü!
Zonguldak’ta etkili olan sağanak sonrası derelerin taşıdığı yağmur suları ve çöpler limanda birikirken, deniz çamur rengine büründü.
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Zonguldak’ta etkili olan sağanak yağışın ardından derelerden denize taşınan su ve beraberindeki çamur, sahil şeridindeki denizin rengini kahverengiye dönüştürdü.
Kent genelinde sabah saatlerinde etkisini artıran sağanak yağış, cadde ve sokaklarda su birikintilerine yol açtı.
RÖGARLAR TAŞTI, ULAŞIM AKSADI
Rögarların taşması ve yokuşlardan yollara akan yağmur suları, hem yayaların hem de sürücülerin ulaşımında aksamalara neden oldu.
SUYUN RENGİ ÇAMURA DÖNDÜ
Olumsuz hava koşulları nedeniyle balıkçılar denize açılamazken, yüksekliği 5 metreyi aşan dalgalar görüldü.
Yağışın kent genelinde aralıklarla devam ettiği sırada, dereler üzerinden denize ulaşan yağmur sularının sürüklediği çöpler de limanda toplandı. Limanda ve denizin sahil şeridinde suyun rengi çamura döndü. (DHA)
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi