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Zonguldak’ta deniz çamura döndü!

Zonguldak’ta etkili olan sağanak sonrası derelerin taşıdığı yağmur suları ve çöpler limanda birikirken, deniz çamur rengine büründü.

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Zonguldak’ta deniz çamura döndü!

Zonguldak’ta etkili olan sağanak yağışın ardından derelerden denize taşınan su ve beraberindeki çamur, sahil şeridindeki denizin rengini kahverengiye dönüştürdü.

Kent genelinde sabah saatlerinde etkisini artıran sağanak yağış, cadde ve sokaklarda su birikintilerine yol açtı.

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RÖGARLAR TAŞTI, ULAŞIM AKSADI

Rögarların taşması ve yokuşlardan yollara akan yağmur suları, hem yayaların hem de sürücülerin ulaşımında aksamalara neden oldu.

Zonguldak’ta deniz çamura döndü! - Resim : 2

20 araç çukura gömüldü sokaklarda kayalar yüzdü! Yurdun dört bir yanından sağanak manzaraları20 araç çukura gömüldü sokaklarda kayalar yüzdü! Yurdun dört bir yanından sağanak manzaraları

SUYUN RENGİ ÇAMURA DÖNDÜ

Olumsuz hava koşulları nedeniyle balıkçılar denize açılamazken, yüksekliği 5 metreyi aşan dalgalar görüldü.

Yağışın kent genelinde aralıklarla devam ettiği sırada, dereler üzerinden denize ulaşan yağmur sularının sürüklediği çöpler de limanda toplandı. Limanda ve denizin sahil şeridinde suyun rengi çamura döndü. (DHA)

Zonguldak’ta deniz çamura döndü! - Resim : 4

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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