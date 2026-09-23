20 araç çukura gömüldü sokaklarda kayalar yüzdü! Yurdun dört bir yanından sağanak manzaraları

Sinop’un Ayancık ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü bazı bölgelerde yol kenarlarında çökmeler meydana geldi. Yamaçlardan kopan taş ve kaya parçaları da yollara düştü.

Meteorolojinin sarı kodlu uyarısının ardından ilçede etkili olan sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. İlçe merkezindeki bazı cadde ve sokaklarda yağmur suları nedeniyle oluşan su birikintileri, binaların bahçe girişlerine kadar ulaştı. Sürücü ve yayalar ilerlemekte güçlük çekerken, ulaşımda zaman zaman aksamalar yaşandı.

Panayır Alanı’nda faaliyet gösteren esnaf da yağıştan etkilendi. Bölgede yağmur sularının tahliyesi için çalışma yapılırken, tıkanan bir yağmur suyu giderini bir vatandaş kendi imkanlarıyla açtı.

Gider kapağını elleriyle açan vatandaşın müdahalesinin ardından biriken su tahliye edildi. Sağanağın etkisiyle ilçenin bazı bölgelerinde yol kenarlarında çökmeler meydana geldi. Bazı noktalarda ise yamaçlardan kopan taş ve kaya parçaları yola düştü.

Ekiplerin bölgelerdeki çalışmaları sürüyor.

ANKARA'DA SELDE ÇÖKEN YOLDA 20 ARAÇ HASAR GÖRDÜ

Ankara'nın Keçiören ilçesinde sel nedeniyle çöken yolda oluşan çukura düşen 20 otomobil, çalışmayla kurtarıldı. Araçlarda hasar meydana geldi.

Başkentte akşam saatlerinde etkili olan gök gürültülü sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, trafik akışı olumsuz etkilendi. Sürücüler su birikintileri nedeniyle trafikte ilerlemekte zor anlar yaşadı. Trafiğin yoğun olduğu bölgelerde yağış nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı. Sağanakla birlikte çakan şimşekler de gökyüzünü aydınlattı.

Keçiören ilçesi Emrah Mahallesi Gülgün Sokak'ta devam eden altyapı çalışmasında üst kısmı açık bırakılan toprak dolgu malzemesi, sel suları ile kayınca yolda çökme meydana geldi. Park halindeki 20 otomobil, sokakta açılan yaklaşık 1 metre derinliğindeki çukura düşerek hasar aldı. Vatandaşlar, araçlarını kurtarmak için sağanak altında zor anlar yaşadı. Araçlar, itfaiye ekiplerinin de yardımıyla bölgeden kaldırıldı.

Sabah saatlerinde selin sokakta yol açtığı hasarın onarılmasına başlandı. Açılan çukur, iş makineleri ile taşınan dolgu malzemesiyle dolduruldu. Çalışmalara vatandaşlar da destek verdi.

"SEL GELDİ, DOLGU MALZEMESİNİ ALDI"

Mahalle sakini Cihan Y., "Altyapıyı yapan firma, burayı kısım kısım yapma kararı almış. 50 metre yukarıya kadar yaptılar. Yani bir parça yaptılar, bıraktılar burayı. Yukarıdan sel geldi, buradaki dolgu malzemesini, üstünü kapatmadıkları için aldı. Üstünü kapatmış olsalardı bu sıkıntıları yaşamazdık. Bir an önce buranın üstünün kapatılması lazım. Dün bu olay yaklaşık 2 saat sürdü. Sadece bir itfaiye ekibi geldi, onlar da suyu çekmek için gelmişler" dedi.

Bölgede çalışmalar sürüyor.

BURSA'DA METREKAREYE 31 KİLOGRAM YAĞIŞ DÜŞTÜ

Bursa’da gece saatlerinde etkili olan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Metrekareye 31 kilogram yağışın düştüğü kentte bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, bir evi de su bastı.

Bursa’da gece saatlerinde başlayan sağanak, sürücüler başta olmak üzere vatandaşlara zor anlar yaşattı. Yağış, özellikle kent merkezinde etkili olurken, meteorolojiden alınan bilgilere göre kentte metrekareye 31 kilogram yağış düştü. Biriken sular nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken, zaman zaman yaralamalı ve hasarlı kazalar da meydana geldi.

Yıldırım ilçesine bağlı Çınarönü Mahallesi’nde ise sağanak nedeniyle bir evi su bastı. Evin içinde bulunan eşyalarda hasar meydana geldi. Bursa genelinde yağışların yarın akşam saatlerine kadar aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

ZONGULDAK'TA BALIKÇILAR DENİZE AÇILAMADI, DALGALAR 5 METREYİ AŞTI

Zonguldak’ta etkili olan yağmur, hayatı olumsuz etkiledi. Bazı sokaklarda su birikintileri yaşanırken, yayalar ve araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Meteorolojik uyarıların ardından kentte yağmur etkili oldu. Sabah saatlerinde sağanak yağış bastırınca bazı sokaklarda su birikintileri oluştu. Rögarlardan taşan ve yokuşlardan yollara akan sular, yayalar ve araç sürücülerine zor anlar yaşattı. Balıkçılar olumsuz havadan dolayı denize açılamazken, boyu 5 metreyi aşan büyük dalgalar oluştu.

DÜZCE'DE YOLLARDA SU BİRİKİNTİLERİ OLUŞTU

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde kuvvetli rüzgar nedeniyle denizde dalga yüksekliği 4 metreye ulaştı.

Dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak ve rüzgar, günlük hayatı olumsuz etkiledi.

Yüksekliği 4 metreyi bulan dalgalar nedeniyle balıkçılar Karadeniz'e açılamadı.

Yağış sonrası ilçe merkezindeki bazı bölgelerde yollarda biriken sular ulaşımı aksattı.

Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, yarına kadar devam etmesi beklenen şiddetli rüzgar nedeniyle balıkçılara denize açılmamaları ve vatandaşlara tedbirli olmaları uyarısında bulunuyor. (DHA-AA)