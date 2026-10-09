Zeytin üreticilerinden taban fiyat çağrısı: Elekler durduruldu

Manisa'nın Akhisar ilçesindeki zeytin üreticileri, artan girdi maliyetlerine karşı hükümete taban fiyat çağrısında bulundu.

ZEYTİNDE ÜRETİM DURDU

Tarım-Sen'den yapılan açıklamaya göre Zeytinliova Mahallesi'nde muhtarlığın çağrısıyla toplanan üreticiler, yüksek masraflara rağmen alım fiyatlarının yetersiz kalmasına tepki gösterdi.

Zeytinde acilen taban fiyat açıklanmasını talep eden üreticiler, cumartesiden önümüzdeki cuma gününe kadar üretimi durdurma kararı aldı.

"DEVLET ACİLEN MAKUL BİR TABAN FİYAT BELİRLEMELİ"

Tarım İşçileri Sendikası'ndan yapılan açıklamada şunlara yer verildi:

"Akhisar Zeytinliova'da muhtarlığın çağrısıyla bir araya gelen zeytin üreticileri, yüksek giderler ve düşük alım fiyatlarına karşı yarından itibaren Cuma gününe kadar elekleri kapatıyor, ürün toplamıyor, satmıyor! Zeytin üreticilerinin büyük soyguna karşı gösterdikleri iradeyi selamlıyoruz! Devlet acilen makul bir taban fiyat belirlemeli ve prim desteği sunmalıdır."