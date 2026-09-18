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Halk TV Türkiye Fiyatlara isyan ettiler: Fındık üreticileri traktörlerle yollara döküldü

Fiyatlara isyan ettiler: Fındık üreticileri traktörlerle yollara döküldü

Sakarya'da fındık üreticileri, fiyatlara ve alım uygulamalarına tepki göstermek için eylem yaptı. Üreticiler, traktörleriyle konvoy oluşturarak yaşananları protesto etti.

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Toprak Mahsulleri Ofisi'nin, yüzde 50 sağlam iç fındık esasına göre alım fiyatlarını Levant kalite için 250 TL, Giresun kalite için ise 255 TL olarak açıklamasının ardından Sakarya'da üreticiler tepki gösterdi.

SAKARYA'DA FINDIK ÜRETİCİLERİNDEN KONVOYLU PROTESTO

Sakarya Son Dakika'nın haberine göre; Kocaali'de fındık üreticileri, fiyatlara ve alım politikalarına dikkat çekmek amacıyla yaklaşık 130 traktörle konvoy oluşturdu.

Akçakoca'ya kadar giden üreticiler yaşananları protesto etti.

Fiyatlara isyan ettiler: Fındık üreticileri traktörlerle yollara döküldü - Resim : 1

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TARIM-SEN'DEN DESTEK

Tarım İşçileri Sendikası'ndan da fındık üreticilerinin eylemine destek geldi. Sendikanın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Ferrerocu politikalara karşı; daha fazla traktör, daha fazla eylem, daha fazla çiftçiyle kazanalım!"

Fiyatlara isyan ettiler: Fındık üreticileri traktörlerle yollara döküldü - Resim : 3

2026/2027 DÖNEMİ TMO KABUKLU FINDIK ALIM FİYATLARI

Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) 2026-2027 sezonu için açıkladığı kabuklu fındık alım fiyatları şu şekilde:

  • Giresun Kalite: 255,00 TL/Kg (%50 sağlam iç esasına göre)
  • Levant Kalite: 250,00 TL/Kg (%50 sağlam iç esasına göre)
  • Sivri Kalite: 245,00 TL/Kg
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Sakarya Fiyat Protesto
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