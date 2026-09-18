Fındık devlerine inceleme! Bakanlık sahaya inmiş

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) ile serbest piyasa arasındaki uçuruma varan fiyat farkı sonrası Ticaret Bakanlığı ve Rekabet Kurumu’nun başlattığı incelemelerle yeniden masaya yatırıldı. Ekonomim'den Veysel Ağdar'ın haberine göre üretici temsilcilerinin ve bölge siyasilerinin çağrıları üzerine Bakanlık ve Rekabet Kurumu müfettişleri sahaya inerek denetimlere başladı.

Altınordu Ziraat Odası Başkanı Atakan Akça, fındıkta serbest piyasa fiyatlarının TMO’nun belirlediği alım fiyatının çok altında kalmasına daha önce de tepki gösterdiklerini ve ilgili kurumları göreve davet ettiklerini hatırlattı. Müfettişlerin sahada inceleme yaptığını ve Ziraat Odası’ndan rapor talep ettiğini aktaran Akça, hazırladıkları kapsamlı raporu çözüm önerileriyle birlikte yetkililere ilettiklerini bildirdi.

İHRACATTA İNCELEME TALEBİ

Yürütülen denetimlerin metodolojisine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Akça, araştırmanın üretici satış fiyatlarından değil, doğrudan ihracat rakamlarından başlatılması gerektiğini savundu. Akça, “Ben bu inceleme yapılacaksa önce ihracat rakamlarından başlanarak aşağı doğru gelmesini temenni ederim. Yurt dışına ne kadar, kaç liradan satıldı? Hangi firma sattı, nereden aldı? Aşağı doğru gelerek incelenirse sıkıntının çok daha net ortaya çıkması sağlanır” dedi.

Yaş sebze ve meyve piyasasındaki denetimlerde ortaya çıkan fatura zincirine dikkat çeken Akça, benzer bir skandalın fındık sektöründe de yaşanmaması için incelemenin doğru noktadan ele alınması gerektiğini ifade etti. Akça, “Sebze ve meyvede üreticiden alınan ürünün birinci, ikinci ve üçüncü aracı üzerinden faturalandırıldığı, maliyetlerin satışa kadar yüksek gösterildiği bir yapı gördük. Fındıkta da aynı sıkıntının yaşanabileceğini düşünüyorum. Fındığın doğrudan tüccarda veya manavda incelenmesinden başlanmamalı. İhracat rakamlarından başlanmalı, aşağıya doğru inilerek inceleme yapılmalı” diye konuştu.

STOKLAR KONTROL EDİLMELİ

Denetimlerin yalnızca ticari defterler üzerinden yürütülmesinin yetersiz kalacağını belirten Akça, tüccar, sanayici ve diğer işletmelerin depolarındaki fiziki stokların da tek tek kontrol edilmesini talep etti. Üreticiden çıkan fındığın tüccar, manav ve sanayicilerin depolarına gittiğini anımsatan Akça, “Kağıt üzerinde inceleme yapılırsa sonuçlara ulaşmak zorlaşır. Depolarda ne kadar stok var, hangi firmanın deposunda ne kadar fındık bulunuyor, farklı bir yerde deposu var mı? Bunların tamamının incelenmesi gerekiyor” dedi. Denetimlerin yalnızca resmi ticari adreslerle sınırlı kalmaması, farklı lokasyonlardaki depoların da taranması gerektiğini kaydetti.

İhracat fiyatlarının devletin elindeki resmi kayıtlardan rahatlıkla takip edilebileceğini ifade eden Akça, bu verilere ihracatçı birlikleri, borsalar ve kamu verileri üzerinden ulaşılabileceğini söyledi. İhracat işlemlerinde döviz girdisi bulunduğunu hatırlatan Akça, “İhracatçının yurt dışına fındığı kaç liraya ihraç ettiğini biliyorsunuz. Bunlar devletin resmi kayıtlarında var. Dolayısıyla buradan başlanarak inceleme yapılmasının çok daha doğru olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

FERRERO VURGUSU

Denetimlerin en yüksek hacimli fındık ihracatı gerçekleştiren dev şirketler üzerinden yürütülmesinin süreci hızlandıracağını belirten Akça, özellikle Ferrero ve Türkiye’nin önde gelen ilk sıradaki ihracatçı firmalarının mercek altına alınmasını önerdi. Akça, “Ferrero’nun veya ilk 100’de, ilk 500’de yer alan ihracatçı firmaların denetime alınması halinde diğer sonuçlara ulaşmak çok daha kolay olacaktır. Türkiye’de en fazla 10-12 firmanın çok detaylı incelenmesiyle problemin nereden kaynaklandığı analiz edilebilir” dedi.

TMO FİYATININ ALTINDA OLUŞAN PİYASA

Serbest piyasadaki baskının fiyatlar üzerindeki yıkıcı etkisine değinen Akça, TMO’nun Levant kalite için açıkladığı 250 liralık alım fiyatının altındaki oluşumların sorgulanması gerektiğini belirtti. Akça, “Hükümet 250 lira Levant kalite için fiyat açıklıyor. Bu taban fiyat, yani en düşük olması gereken fiyat. Ancak taban fiyat olarak açıklanan fiyatın bile neredeyse yüzde 30-40 altında bir fiyat oluşuyor. Dolayısıyla burada olaya müdahale edilmesi ve bunun nedeninin sorulması lazım” değerlendirmesini yaptı.

FİSKOBİRLİK ÇAĞRISI

FİSKOBİRLİK’in üretici lehine güçlü bir piyasa aktörü olması gerektiğini savunan Akça, kurumun acilen yeniden yapılandırılması gerektiğini bildirdi. FİSKOBİRLİK’in kooperatif yapısına rağmen serbest piyasa mantığıyla hareket ettiğini ve üreticiye yeterli desteği veremediğini belirten Akça, “FİSKOBİRLİK artık işlevini yitirmiş. Yeniden düzenlenip üreticiye hizmet edecek bir kurum haline dönüştürülmesi elzem olmuştur. TMO sadece fındık alımıyla ilgili hamle yapan ve üreticinin yanında garanti olarak duran bir kuruluş. FİSKOBİRLİK ise hem marka değeri hem üreticinin birliği olması açısından yeniden yapılandırılmalı” dedi.

Toprak Mahsulleri Ofisi'nin alım verilerini de paylaşan Akça, yaklaşık 210 bin tonluk randevu alındığını, 80 ila 100 bin üreticinin başvurduğunu ve TMO depolarına yaklaşık 60 bin ton fındık girdiğini açıkladı. Alımların başlamasının üzerinden 20-24 gün geçtiğini belirten Akça, TMO’nun günlük ortalama 1.500 ton dolayında alım gerçekleştirdiğini ifade etti.

TMO KOTASI ARTTIRILDI

TMO kotalarının resmi rekolte rakamlarına göre belirlendiğini anlatan Akça, üretici talepleri doğrultusunda bazı bölgelerde kota artışına gidildiğini kaydetti. Altınordu’da 76 kilogram olan kotanın 100 kilograma, Ulubey’de ise 102 kilogramdan 123 kilograma çıkarıldığını bildiren Akça, yüksek verimli ilçelerde rekolte tespiti 100 kilogramın üzerinde olan yerlerde kotanın yüzde 30 artırılarak “100 kiloya 130 kilo verme imkânı” getirildiğini ve bunun olumlu bir adım olduğunu dile getirdi.

Serbest piyasadaki düşük fiyat dayatması nedeniyle üreticinin ürününü zararına kaptırmamak için TMO’ya yöneldiğini vurgulayan Akça, “Üretici bir hamle yaptı. Şu ana kadar 200 bin tonu aşkın randevu alarak ürününü TMO’ya teslim etme yolunu deniyor” dedi. Yoğun talep üzerine TMO’dan ek depo ve alım ekibi talebinde bulunduklarını aktaran Akça, kurumun ekip sayısını 80’e çıkardığını, talebin sürmesi halinde bu sayının 100’e yükseltileceği bilgisini paylaştı.