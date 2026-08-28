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Zabıta engelli adamı dövdü! Önce tekme ve yumruk savurdu sonra su şişesiyle boynuna vurdu

Afyonkarahisar'da caddede pamuk şeker satan 40 yaşındaki zihinsel engelli seyyar satıcı Hüseyin Saka'ya tekme ve yumruk savurup, elindeki su şişesiyle boynuna vuran zabıta memuru, görevden uzaklaştırıldı.

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Afyonkarahisar'da caddede pamuk şeker satan 40 yaşındaki zihinsel engelli seyyar satıcı Hüseyin Saka'ya tekme savurup, elindeki su şişesiyle boynuna vuran zabıta memuru, görevden uzaklaştırıldı.

Olay, dün Bankalar Caddesi'nde meydana geldi. Pamuk şeker satan zihinsel engelli Hüseyin Saka, zabıta ekipleri tarafından uyarıldı. Satış yapmamasına yönelik uyarıya tepki gösteren Saka ile zabıta arasında arbede yaşandı.

Zabıta engelli adamı dövdü! Önce tekme ve yumruk savurdu sonra su şişesiyle boynuna vurdu - Resim : 1

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TEKME VE YUMRUK SAVURDU

Zabıta memurlarından biri, Hüseyin Saka'ya tekme ve yumruk savurdu ardından elindeki su şişesiyle boynuna vurdu. Diğer zabıta personeli de Saka'yı kolundan tutarak caddeden uzaklaştırmaya çalıştı.

Bir başka zabıta memuru da Saka'ya saldıran kişiyi uzaklaştırdı. Çevredekilerin araya girmesiyle arbede sona erdi.

Zabıta engelli adamı dövdü! Önce tekme ve yumruk savurdu sonra su şişesiyle boynuna vurdu - Resim : 3

O ANLAR SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ

Yaşananlar cep telefonuyla kayda alınıp, görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Tepki çeken görüntülerin ardından Afyonkarahisar Belediyesi açıklama yaptı.

Açıklamada, zabıta memuru hakkında idari soruşturma başlatıldığı ve görevden uzaklaştırıldığı belirtildi. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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