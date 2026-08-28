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Halk TV Türkiye Yuvadan düşen engelli kuşa kucak açtı: 20 gün boyunca gözü gibi baktı

Yuvadan düşen engelli kuşa kucak açtı: 20 gün boyunca gözü gibi baktı

Çankırı'da ağacın altında tek gözü eksik bulunan ve yuvadan atıldığı düşünülen kumru yavrusuna esnaf sahip çıktı. "Boncuk" adı verilen minik kuş, dükkanda 20 günlük özel bakımla yeniden kanat çırpmaya başladı.

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Yuvadan düşen engelli kuşa kucak açtı: 20 gün boyunca gözü gibi baktı

Çankırı'da yuvasından düşen ve doğuştan tek gözü bulunmayan kumru yavrusu, bakkal Murat Uzun'un 20 günlük özenli bakımıyla kanatlanıp uçmaya başladı. 'Boncuk' adını alan yavru kuş, artık dükkanın içinde özgürce uçuyor.

Alparslan Türkeş Caddesi'nde 15 yıldır bakkal dükkanı işleten Murat Uzun, 5 Temmuz'da iş yerinin önündeki çınar ağacının altında bir kumru yavrusu buldu. Yavruyu eline alan Uzun, kuşun doğuştan tek gözünün olmadığını fark etti.

Yuvadan düşen engelli kuşa kucak açtı: 20 gün boyunca gözü gibi baktı - Resim : 1

ANNESİNİ BEKLEDİ, ANNE GELMEDİ

Uzun, yavruyu annesinin geri alması umuduyla bir süre ağaç dallarına bıraktı. Ancak anne kuş yavruyu almayınca Uzun su ve yem vererek bakımı üstlenmeye karar verdi.

Dükkanındaki eski bir kuş kafesini yavru için hazırlayan Uzun, kumruya 'Boncuk' adını verdi.

Yuvadan düşen engelli kuşa kucak açtı: 20 gün boyunca gözü gibi baktı - Resim : 2

'BONCUK' KANATLARINI AÇTI

20 günde tüyleri ve kanatları gelişen 'Boncuk' artık kafesten çıkıp dükkanın içinde uçmaya başladı. Uzun yavruyu her gün buğday, muhabbet kuşu yemi ve bulgurla besliyor.

Uzun, "Kanat kısmı, tüyleri gayet güzel gelişmeye başladı, uçuyor da. İsmini de 'Boncuk' koydum. Sıkıntısı, yarası yok ama sadece doğuştan tek gözü maalesef yok. Muhtemel annesi de bazı canlılar böyle hasta olan kuşları atıyormuş yuvadan. Bu da herhalde yuvadan bu şekilde atıldı. Ben de sahiplendim. Bir süre daha bakıp doğaya salacağım" diye konuştu.

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"GERİ GELİR DİYE UMUT EDİYORUM"

Yıllardır hayvanlarla ilgilenen Uzun, kumru yavrusu bakımının kendisi için farklı ve güzel bir deneyim olduğunu söyledi. Kuşu kafeste tutmanın zorlaştığını belirten Uzun, Boncuk'u sakin bir ortamda doğaya bırakmayı planlıyor.

Uzun, "Doğaya salmak istemiyorum ama kafeste de sıkıldı, doğa hayvanı sonuçta. İlerleyen zamanda şehirde değil de daha sakin bir ortamda doğaya bırakacağım, aramızda çok güzel bir dostluk oluştu inşallah geri gelir diye umut ediyorum" ifadelerini kullandı.

(AA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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