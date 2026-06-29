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Yük asansörü elektrik hattının üzerine düştü: Akıma kapılan iki işçi öldü

Antalya'da ev taşıma çalışması sırasında kurulan eşya asansörünün elektrik hattına temas etmesi sonucu akıma kapılan iki nakliye çalışanı, kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti.

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Yük asansörü elektrik hattının üzerine düştü: Akıma kapılan iki işçi öldü

Antalya'nın Kemer ilçesinde ev eşyası taşıma sırasında yaşanan iş kazası can aldı. Elektrik hattına temas eden eşya taşıma asansörü nedeniyle akıma kapılan 30 yaşındaki İbrahim Güneş ile 24 yaşındaki İsmail Aktaş, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yük asansörü elektrik hattının üzerine düştü: Akıma kapılan iki işçi öldü - Resim : 1

Kaza, Kemer ilçesine bağlı Ulupınar Mahallesi Alasini Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ş.A.'ya ait eve eşya taşıyan nakliye firmasının çalışanları İbrahim Güneş (30) ve İsmail Aktaş (24), taşıma işlemi için kurdukları eşya asansörünü kullanırken talihsiz bir olay yaşandı.

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İddiaya göre, eşya taşıma asansörü elektrik hattının üzerine düştü. Meydana gelen temas sonucu elektrik akımına kapılan iki çalışan ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılardan İbrahim Güneş Kemer Devlet Hastanesi'ne, İsmail Aktaş ise Kumluca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak doktorların tüm çabasına rağmen iki işçi de yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili inceleme başlatılırken, kazanın kesin nedeninin belirlenmesi için soruşturmanın sürdüğü bildirildi. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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