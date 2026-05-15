Aksaray'da iş kazası: İnşaat işçisi çatıdan düştü!

Aksaray'da Yunus Emre Mahallesi 7072 Sokak'ta bir inşaatta iş kazası meydana geldi. Çatı yapımında görev alan 44 yaşındaki işçi Musa Bülbül, dengesini kaybederek zemine çakıldı.

Bülbül'ün arkadaşları ekiplere haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Bülbül'ü Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Bülbül'ün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

MART AYINDA EN AZ 148 İŞÇİ ÖLDÜ

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi, Mart 2026 iş cinayetleri raporunu açıkladı. Rapora göre Mart ayında en az 148 işçi çalışırken öldü.



Ocakta 155, Şubatta 129 işçinin çalışırken hayatını kaybetmesiyle 2026’nın ilk üç ayındaki toplam iş cinayeti sayısı en az 432’ye ulaştı. Mart ayında en çok iş cinayeti 26 ölümle inşaat işkolunda meydana geldi. (DHA)