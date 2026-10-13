YTÜ'de yönerge hiçe sayıldı: Kadın ve erkek öğrencilere ayrı gün ve mekân

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) bünyesinde faaliyet yürüten Fikrî Araştırmalar Kulübü (FARK), yeni akademik yılın başında “ÜNİ101” adıyla düzenlediği tanışma ve oryantasyon programında öğrencileri cinsiyetlerine göre ayırdı. Kulüp tarafından yayımlanan duyurularda erkek öğrenciler “Beyefendiler”, kadın öğrenciler ise “Hanımefendiler” başlığı altında ayrı programlara dahil edildi.

Kulübün program takvimine göre; “Beyefendiler” için planlanan oturum 7 Ekim Çarşamba günü saat 17.30’da YTÜ Teknopark Konferans Salonu’nda yapıldı. “Hanımefendiler” oturumunun ise 12 Ekim Pazartesi günü saat 16.00’da Fen-Edebiyat Fakültesi’nde gerçekleştirileceği duyuruldu. Öğrencilerin farklı gün ve salonlara yönlendirildiği etkinliğin afişinde, üniversitenin resmi birimi olan YTÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’nın (SKS) ibaresi yer aldı.

KAMPÜS CAMİİ VE İLİM YAYMA CEMİYETİ: MEKÂNLAR DA BÖLÜNDÜ

Fikrî Araştırmalar Kulübü’nün cinsiyet ayrımı içeren uygulaması yalnızca oryantasyon programıyla sınırlı kalmadı. Kulübün 2026-2027 dönemi tanışma kahvaltısında da öğrenciler kadın ve erkek olarak ikiye bölündü. Kadın öğrenciler 10 Ekim Cumartesi günü Etkinlik Alanı’na çağrılırken, erkek öğrenciler için 11 Ekim Pazar günü Davutpaşa Kampüs Camii adres olarak gösterildi.

Benzer organizasyonların geçen akademik yılda da sürdürüldüğü tespit edildi. FARK’ın Ekim 2025 tarihindeki kahvaltı programında kadın öğrenciler İlim Yayma Cemiyeti Genel Merkezi’ne, erkek öğrenciler ise Bahariye Mevlevihanesi’ne yönlendirildi. Kulüp, Kasım 2025’te düzenlediği kariyer konulu etkinliğin tanıtım ilanına ise doğrudan “Beyefendilere yöneliktir” notunu düştü.

SENATO KARARI ORTADA

Kulübün hayata geçirdiği bu programlar, YTÜ Senatosu tarafından 21 Temmuz 2025 tarihinde kabul edilen resmi Öğrenci Kulüpleri Yönergesi ile açıkça çelişti. İlgili yönergenin 12’nci maddesinin dördüncü fıkrasında şu hüküm yer alıyor:

“Kulüpler, yürüttükleri faaliyetlerde din, dil, ırk, etnik köken, milliyet, cinsiyet ve benzer nedenlerle ayrımcılık yapamazlar.”

Üniversite mevzuatına göre kulüplerin düzenleyeceği her etkinliğin, kulüp danışmanı ve SKS onayından geçmesi zorunlu tutuluyor. Senatonun belirlediği ayrımcılık yasağı kuralına rağmen, kadın ve erkek öğrencilerin ayrı gün ve mekânlara dağıtıldığı bu programların resmi onay süreçlerini nasıl aştığı sorusu yanıt bekliyor.

SİBER SALDIRI, 140 BİN KİŞİLİK VERİ İHLALİ VE KULÜBÜN GEÇMİŞİ

Öğrencilerin cinsiyetlerine göre ayrıldığı bu süreçte, üniversite yönetimi geniş çaplı bir dijital güvenlik krizini de duyurdu. Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) tarafından yayımlanan resmi bildirime göre, üniversite 1 Ekim’de bir fidye yazılımı saldırısına uğradı. Saldırı sonucunda kampüsteki yaklaşık 140 bin öğrenci ve 4 bin 500 personelin kişisel verilerinin ihlal edilmiş olabileceği kayıtlara geçti.

Cinsiyet temelli ayrıştırma faaliyetleriyle öne çıkan FARK, Temmuz 2023’te kuruldu. Kuruluş amacını “Yıldız’ın eksik parçasını tamamlamak üzere, Hilâl’i de yanına alarak” ifadeleriyle açıklayan kulüp, geçtiğimiz mart ayında Davutpaşa Kampüsü’nde 5 binden fazla kişinin katıldığı bir iftar organizasyonu düzenlemişti. 2025-2026 döneminde kulübün başkanlığını yürüten Yasin Uyar, görevi devrederken yaptığı açıklamada söz konusu iftarı Yıldız’daki “İslâm Mührü” olarak nitelemiş ve “Davamızı merhale merhale büyütmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullanmıştı.