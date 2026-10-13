YRP'den sirkeli şova tepki! Kendi il başkanına rest: DEM Parti'den rahatsız olmak senin işin değil

Yeniden Refah Partisi (YRP) Muğla İl Teşkilatı, kentte DEM Parti’nin basın açıklaması düzenlediği alanı sirkeli su ve sabunla yıkayarak 40 gün boyunca bu uygulamayı sürdüreceklerini ilan etti. DEM Parti yönetiminin "ırkçılık" olarak nitelendirdiği eyleme yönelik tepkiler büyümesi üzerine YRP Genel Merkezi konuya ilişkin resmi tutumunu açıkladı.

SUAT KILIÇ: İL BAŞKANIMIZIN TAVRI KURUMSAL OLARAK ONAYLADIĞIMIZ BİR TUTUM DEĞİLDİR

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin Muğla'daki eyleme ilişkin sorularını yanıtladı. Sivil siyasetin özgürlük alanını savunduklarını vurgulayan Kılıç, il başkanının eylemini tasvip etmediklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Biz Türkiye'de sivil siyasetin özgürlük alanının geniş olmasını savunan bir siyasi partiyiz. Bu çözüm sürecinin de başından itibaren söylediğimiz hep şuydu; terör örgütü değil, siyasi partiler ve seçilmişler muhatap alınmalıdır. Dolayısıyla DEM Parti'nin seçilmişlerinin ya da illerde görev yapan DEM Partililerin basın açıklamaları yapmasında bir mahsur yoktur. Türkiye'nin siyasal alanı ve özgürlük çerçevesi buna son derece müsaittir. DEM Partililerin Muğla'da bir basın açıklaması yapmalarından rahatsızlık duyulması, Yeniden Refah Partisi İl Başkanı’nın işi değildir. Eğer açıklama, içerik bakımından suç ihtiva ediyorsa, devrede olması gereken Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı’dır. Eğer açıklamanın içerik bakımından suç mahiyeti yoksa, bu açıklamanın değişik toplumsal kesimleri rahatsız edecek, üzecek biçimde başka mecralara taşınmasını biz doğru bulmuyoruz. Fikirler ifade edilmelidir. Saygı duyarsınız ya da duymazsınız; saygı duyulan şey ifade edilen fikirler değildir, fikirlerin ifade edilme serbestisidir. Eğer herkes barışçıl zeminlerde düşündüklerini ifade edemeyecekse, zaten ülkenin demokratik meşruiyeti tartışmaya açık hale gelir. İl Başkanımızın Muğla'da yapmış olduğu itiraz, vermiş olduğu tepki münferit bir tepkidir. Kurumsal olarak desteklediğimiz, onayladığımız bir tavır değildir. Böylesi yaklaşımların mutlaka genel merkezimizle istişare edilerek sonrasında kamuoyuna paylaşılması tercih edilendir, isabetli olandır."

"DEM PARTİ AÇIKLAMAMIZI BEKLEMEDEN HEDEF TAHTASINA KOYDU"

Açıklamasında DEM Parti yöneticilerinin tutumunu da eleştiren Kılıç, değerlendirme yapacaklarını iletmelerine rağmen DEM Parti'nin aceleci davrandığını savundu:

"Türkiye'nin 81 ili var. Her bir süreci farklı hassasiyetlerle, farklı nabızlarla okuyan, algılayan ve farklı şekillerde yaklaşanlar var. Birimizin tavrı diğerlerimizi üzmemeli. Biz meseleye bu yönüyle bakıyoruz. Aslında DEM Partili yöneticilerin sabahtan itibaren bu konuyla ilgili bizimle temasları vardı. Biz de kendisine konuyu değerlendirecek ve sonrasında bir açıklama yapacağız diye beyan ettik, bizimle temasa geçen DEM Parti yetkililerine. Ancak konuyu değerlendirip açıklamamızı yapacağız dediğimiz halde, çok aceleci davranarak Muğla İl Başkanımızın tepkisi üzerinden Yeniden Refah Partisi'ni hedef tahtasına koyan sert ve yakışıksız açıklamalarda bulundular. İl Başkanımızın açıklamasını tasvip etmediğimiz gibi, DEM Parti yöneticilerinin sert, yakışıksız ve siyasetin nezaketiyle bağdaşmayan açıklamalarını da kabullenmiyor ve reddediyoruz. Aslında diyalog kurmuştuk. Bu konuda bir açıklama yapacağımızı kendilerine ifade etmiştik. Ama buna rağmen biz açıklama yapmadan, açıklamamızı beklemeden, açıklama yapacağımızı bildikleri halde yapacağımız açıklamayı beklemeden hareket etmiş oldular. Ha, siyaset her zaman hijyenik bir alan da değildir. İl başkanınız olur, yer gelir bir başka parti yöneticisi yer gelir yanlış bir beyanda bulunur ya da yanlış anlaşılmaya müsait bir beyanda bulunur; düzeltilirse dengelenmiş olur ve yola devam edilir. Biz gene de Türkiye'nin sorunlarının tüm bölgelerimizde sivil siyasiler arasındaki diyalog zemininde çözülebilir sorunlar olduğu kanaatindeyiz."

Kılıç, bir gazetecinin "İl başkanı hakkında bir yaptırım düşünüyor musunuz parti olarak?" sorusuna ise şu cevabı verdi:

"Şu an için bu kadarını ifade ediyorum. İl Başkanımızın vermiş olduğu reaksiyon, yanlış anlaşılmaya müsait, başka illerde başka arkadaşlarımızı rencide edebilecek türden bir yaklaşım olmuştur. Biz bize yakışanı yapmakla mükellefiz. Türkiye'nin her ilinde Türkiye Anayasası’na göre faaliyet gösteren siyasi partilerin basın açıklaması yapmak hakkı vardır. Bu açıklamaların içeriğinde suç unsuru varsa, harekete geçecek olan Cumhuriyet Başsavcılığı’dır. Biz siyasi parti olarak başka bir siyasi partinin sesini kısmakla mükellef değiliz. Ama itirazlarımızı elbette ki yerinde ve gereğince dile getirmek de en tabii görevimizdir. DEM Partili arkadaşların bu gibi konularda birçok mevzuda bizim gösterdiğimiz tolerans ve anlayışı göstermelerini ve karşı taraftan yapılacak açıklamayı beklemelerini kendilerine tavsiye ediyorum. Adeta hemen onlar düzeltme yapmadan biz bir açıklama yapalım da zor durumda bırakalım dercesine aceleci bir açıklama yapmış oldular. O açıklamalar içerik olarak da tarafımızdan tasvip edilecek açıklamalar değildir."

NE OLMUŞTU?

Tartışma, Yeniden Refah Partisi Muğla İl Başkanlığı’nın, DEM Parti’nin basın açıklaması yaptığı alanı sirkeli su ve Arap sabunuyla yıkamasıyla başladı.

YRP Muğla İl Başkanı Fatih Kocabıyık, eylemin ardından teşkilatına talimat verdiğini belirterek şu ifadeleri kullanmıştı:

“Teşkilatıma talimat verdim, burayı kırk gün sirkeli su ve Arap sabunuyla yıkayacağız. Temizlemek ancak bu şekilde mümkün olur.”

DEM PARTİ'DEN ART ARDA SERT TEPKİLER

YRP Muğla İl Başkanlığı'nın eylemine ve açıklamasına DEM Parti cephesinden çok sert tepkiler geldi.

Pervin Buldan, eyleme tepki göstererek şu açıklamada bulundu:

“Kürt halkının onuru sizin sirkeli suyunuzla kirlenmez. Nefretle, ayrımcılıkla ve ırkçılıkla siyaset yapanlar, tarihe kendi utançlarıyla geçer.”

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, YRP Genel Merkezi'ne çağrıda bulunarak şunları kaydetti:

“Milyonların oy ve gönül verdiği bir siyasi partinin açıklama yaptığı alanı ‘kirlenmiş’ sayıp kırk gün sirkeli su ve sabunla yıkama talimatı vermek siyasi eleştiri değil, açıkça ırkçılıktır. Zihinsel kirliliği, ırkçılığı, ayrımcılığı hiçbir şey paklamaz. Yeniden Refah Partisi yönetimine açıkça soruyoruz: Muğla İl Başkanınız Fatih Kocabıyık’ın bu sözlerini ve uygulamasını partiniz adına kabul ediyor musunuz? Sessiz kalmak onaylamaktır, kabul etmiyorsanız bunu kamuoyuna açıklamanızı ve gereken tutumu göstermenizi bekliyoruz. Türkiye’nin ihtiyacı siyaseti ırkçılıktan ve nefret dilinden arındırmaktır.”

DEM Parti Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş ise tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

“Yeniden Refah Partisi; Muğla’da DEM Parti’nin açıklama yaptığı alanı sirkeli suyla yıkayıp 40 gün bu ritüeli devam ettireceklerini dile getirmiş. Bu temizlik faaliyeti ile amaçlanan nedir? Demek ki size her mikrofon uzatıldığında, biz kardeşiz söyleminizin gerçeği, 40 günlük sirkeli suyun ömrü kadarmış! Keşke siyasi nezaketsizliği, halkın iradesine saygısızlığı ve antidemokrasi kültürünü de sirkeli suyla temizleyebilseydiniz. Asıl temizlenmesi gereken ayrımcı ve ırkçı zihniyettir. Ha şunu da demeden geçmeyelim; keskin sirke küpüne zarardır, demişler. Sirkeli zihniyetiniz binlerce yıllık kardeşlik kültürüne zarar vermeden halkların gücüyle siyasi arenadan ayrılmanız tüm toplumun faydasına olacaktır.”