YRP'lilerin çirkin şovuna DEM Parti'den tepki yağdı! Sirkeli suyla yıkamışlardı

Yeniden Refah Partisi Muğla İl Başkanlığı, kentte DEM Parti’nin açıklama yaptığı alanı sirkeli suyla yıkadı.

40 GÜNLÜK IRKÇI ŞOV TALİMATI

YRP Muğla İl Başkanı Fatih Kocabıyık, alanın temizlenmesi için teşkilatına 40 gün boyunca sirkeli su ve Arap sabunuyla yıkama talimatı verdiğini açıkladı.

Kocabıyık, konuya ilişkin açıklamasında, “Teşkilatıma talimat verdim, burayı kırk gün sirkeli su ve Arap sabunuyla yıkayacağız. Temizlemek ancak bu şekilde mümkün olur” ifadelerini kullandı.

PERVİN BULDAN'DAN TEPKİ: IRKÇILIKLA SİYASET YAPANLAR, TARİHE KENDİ UTANÇLARIYLA GEÇER

DEM Parti cephesinden YRP'nin uygulamasına tepkiler gecikmedi. Pervin Buldan, yaptığı açıklamada Kürt halkının onurunun bu tür uygulamalarla zedelenemeyeceğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Kürt halkının onuru sizin sirkeli suyunuzla kirlenmez. Nefretle, ayrımcılıkla ve ırkçılıkla siyaset yapanlar, tarihe kendi utançlarıyla geçer.”

DEM PARTİ SÖZCÜSÜ DOĞAN: BU TALİMAT SİYASİ ELEŞTİRİ DEĞİL AÇIKÇA IRKÇILIKTIR

DEM Parti sözcüsü Ayşegül Doğan, verilen bu talimatın siyasi eleştiri değil ırkçılık olduğunu kaydetti. YRP yönetimine seslenen Doğan, il başkanlarının sözlerini ve talimatlarını kabul edip etmediklerini sordu:

Milyonların oy ve gönül verdiği bir siyasi partinin açıklama yaptığı alanı “kirlenmiş” sayıp kırk gün sirkeli su ve sabunla yıkama talimatı vermek siyasi eleştiri değil, açıkça ırkçılıktır. Zihinsel kirliliği, ırkçılığı, ayrımcılığı hiçbir şey paklamaz. Yeniden Refah Partisi yönetimine açıkça soruyoruz:

Muğla İl Başkanınız Fatih Kocabıyık’ın bu sözlerini ve uygulamasını partiniz adına kabul ediyor musunuz? Sessiz kalmak onaylamaktır, kabul etmiyorsanız bunu kamuoyuna açıklamanızı ve gereken tutumu göstermenizi bekliyoruz. Türkiye’nin ihtiyacı siyaseti ırkçılıktan ve nefret dilinden arındırmaktır

MERAL DANIŞ BEŞTAŞ: ASIL TEMİZLENMESİ GEREKEN AYRIMCI VE IRKÇI ZİHNİYETTİR

DEM Partili Meral Danış Beştaş ise yaptığı açıklamada, "Kardeşiz söyleminizin gerçeği, 40 günlük sirkeli suyun ömrü kadarmış" dedi.

Beştaş'ın açıklaması şu şekilde:

Yeniden Refah Partisi; Muğla’da DEM Parti’nin açıklama yaptığı alanı sirkeli suyla yıkayıp 40 gün bu ritüeli devam ettireceklerini dile getirmiş.

Bu temizlik faaliyeti ile amaçlanan nedir? Demek ki size her mikrofon uzatıldığında, biz kardeşiz söyleminizin gerçeği, 40 günlük sirkeli suyun ömrü kadarmış!

Keşke siyasi nezaketsizliği, halkın iradesine saygısızlığı ve antidemokrasi kültürünü de sirkeli suyla temizleyebilseydiniz.

Asıl temizlenmesi gereken ayrımcı ve ırkçı zihniyettir.

Ha şunu da demeden geçmeyelim; keskin sirke küpüne zarardır, demişler. Sirkeli zihniyetiniz binlerce yıllık kardeşlik kültürüne zarar vermeden halkların gücüyle siyasi arenadan ayrılmanız tüm toplumun faydasına olacaktır.