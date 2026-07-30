Yol kenarında kadın cesedi bulundu!

Ankara’nın merkez ilçesi Çankaya’da, sabah saatlerinde üzücü bir olay meydana geldi. Yol kenarında bir kadın cesedi bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.

VATANDAŞLARIN İHBARI ÜZERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Edinilen bilgiye göre, İmrahor Deresi yakınlarında yol kenarında hareketsiz yatan bir kişiyi gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

KADININ HAYATINI KAYBETTİĞİ TESPİT EDİLDİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, yerde hareketsiz yatan kadının yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Güvenlik güçleri, hayatını kaybeden kadının adının Gülay Akgün M. olduğunu tespit etti. Olayın aydınlatılmasına için soruşturma ve inceleme çalışmaları başlatıldı. (AA)