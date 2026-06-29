Boğarak öldürdüğü kadını taşırken kalp krizi geçirdi! İki ceset yan yana bulundu

ABD’nin Alabama eyaletine bağlı Chambers County bölgesinde yaşanan olay, hem cinayet hem de sıra dışı bir ölümle sonuçlandı.

Yetkililerin açıklamasına göre 44 yaşındaki Daniel Robbins, 47 yaşındaki Jessica Folds’u tartıştığı sırada boğarak öldürdü. Olayın nerede gerçekleştiği henüz netlik kazanmazken, şüphelinin daha sonra kadının cansız bedenini uzak bir ormanlık alana taşımaya çalıştığı tespit edildi.

YOLDAN GEÇEN VATANDAŞ FARK ETTİ

10 Haziran’da bölgeden geçen bir vatandaşın, yol kenarında park halinde ve kapısı açık bir pikap kamyon fark etmesi üzerine polis ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen ekipler, aracın yakınında sürüklenme izleri tespit etti ve kısa süre sonra ormanlık alanda iki kişinin cansız bedenine ulaştı.

Yapılan incelemelerde, Jessica Folds’un boğularak öldürüldüğü belirlenirken, Daniel Robbins’in ise olay yerinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği değerlendirildi. Yetkililer, Robbins’in cesedi taşımaya çalıştığı sırada fenalaştığını ve olay yerinde yaşamını yitirdiğini açıkladı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Folds’un ailesi ve çevresi tarafından sevilen bir kişi olduğu, üç çocuk annesi olduğu ve “hayat dolu kişiliğiyle” tanındığı ifade edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürerken, cinayetin arka planına ilişkin detayların netleştirilmesi için çalışmaların devam ettiği bildirildi.