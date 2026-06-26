Veterinere gittiler, çocuklarını doktora götürmediler! Evdeki ihmal zinciri ölümle bitti

ABD'nin Michigan eyaletinde yaşayan Damien O'Brien (40) ve Jessica O'Brien (41), 7 yaşındaki oğulları Casper O'Brien'ın ölümüne ilişkin ikinci derece cinayet, çocuk istismarı ve işkence suçlamalarıyla hakim karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Genesee County Savcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, çiftin çocuklarına yönelik "olağanüstü derecede ağır ve kasıtlı ihmal" sergilediği belirtilirken, savcılık bu ihmalin çocuğun ölümüne doğrudan zemin hazırladığını savundu.

KALP YETMEZLİĞİ NEDENİYLE HAYATINI KAYBETTİ

Olay, 4 Kasım 2025 tarihinde Michigan'ın Flint Township bölgesindeki aile evinden yapılan 911 acil yardım çağrısıyla ortaya çıktı. Sağlık ekipleri, fenalaşan Casper'ı hastaneye kaldırdı ancak 7 yaşındaki çocuk kısa süre sonra yaşamını yitirdi.

Adli tıp raporuna göre Casper'ın ölüm nedeni, kalp yetmezliğine yol açan dilate kardiyomiyopati olarak kayıtlara geçti. Raporda, ölümde katkıda bulunan en önemli etkenlerden birinin ise morbid obezite olduğu belirtildi.

YALNIZCA BİR KERE DOKTORA GİTMİŞ

Casper'ın öldüğünde yaklaşık 1 metre 27 santimetre boyunda ve yaklaşık 116 kilogram olduğu tespit edildi. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin (CDC) verilerine göre aynı boydaki 7 yaşındaki sağlıklı bir erkek çocuğun ağırlığının yaklaşık 23 ila 33 kilogram arasında olması gerekiyor.

Savcı David Leyton, düzenlediği basın toplantısında, "Bu çocuk aşırı obezdi. Bir çocuk doktoru hiç olmadı. Bildiğimiz kadarıyla hayatı boyunca yalnızca bir kez doktora götürüldü." ifadelerini kullandı.

KÖPEKLERİNİ TEDAVİ ETTİRMİŞLER

Soruşturma kapsamında ailenin sağlık sigortasının bulunduğu ve baba Damien O'Brien'ın düzenli bir işe sahip olduğu da ortaya çıktı. Savcı Leyton, Casper'ın hayatını kaybettiği sabah ailenin hasta çocukları yerine köpeklerini tedavi ettirmek için veteriner kliniğini aradığını açıkladı.

Polisin eve yaptığı incelemede, yaşam alanının ciddi bir istifçilik sorunu bulunan sağlıksız koşullara sahip olduğu belirlendi.

KARDEŞİ DE İZOLE EDİLMİŞ

Evde yaşayan 5 yaşındaki kız kardeşin de hiçbir zaman okula gönderilmediği, sosyal hizmet kurumlarının aileyle daha önce hiç temas kurmadığı ve çocukların resmi kurumlar tarafından neredeyse hiç bilinmediği ifade edildi.

Damien ve Jessica O'Brien hakkında ikinci derece cinayet, çocuk istismarı ve işkence suçlamaları yöneltildi. Çift, kefalet hakkı tanınmaksızın Genesee County Cezaevi'nde tutuklu bulunuyor.

Sanıkların bir sonraki duruşmasının 2 Temmuz tarihinde yapılması bekleniyor.